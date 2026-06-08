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Lille ou la retraite ? Olivier Giroud a fait son choix
information fournie par So Foot 08/06/2026 à 19:16

Lille ou la retraite ? Olivier Giroud a fait son choix

Lille ou la retraite ? Olivier Giroud a fait son choix

Toujours en cannes. Incertain quant à la suite de sa longue carrière professionnelle après une pige passée à Lille, Olivier Giroud a enfin pris une décision. À 39 ans, l’ex-international français a décidé de rempiler avec le LOSC , pour une saison supplémentaire, comme annoncé par le club nordiste ce lundi. Une décision sans doute motivée par le fait que le club retrouve cette saison la Ligue des champions.

𝐌𝐨𝐧𝐬𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐎𝐥𝐢𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐆𝐢𝐫𝐨𝐮𝐝 🤩 Une année de plus au LOSC pour le meilleur buteur de l’histoire des Bleus ❤️🩶 pic.twitter.com/BUiTAiBIeG…

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