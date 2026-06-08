La Fiorentina pose un champion du monde sur son banc
L’heure de la confirmation a sonné. Après deux bonnes saisons sur le banc de Sassuolo, Fabio Grosso va poser ses valises à la Fiorentina . La Viola l’a annoncé ce lundi à travers un communiqué publié sur ses réseaux : « Toute la Fiorentina est ravie d’accueillir chaleureusement un champion du monde et un entraîneur qui apporte compétence, idées novatrices et enthousiasme. Bienvenue, Monsieur Fabio Grosso ! »
FABIO GROSSO È IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA💜⚜️ ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. pic.twitter.com/6qm9Awyda7…
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