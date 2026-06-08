17 000 euros la place : les prix de revente records pour la Coupe du monde

17 000 euros la place : les prix de revente records pour la Coupe du monde

Les poches sont pleines. Avec la popularité de la Coupe du monde et le prix exorbitant des billets, le marché de la revente de places bat son plein . Et les prix déboursés par certains sont parfois complètement dénués de sens.

La plateforme SeatPick révèle le prix de la place la plus chère revendue sur son site. L’heureux élu n’est nul autre que l’incroyable Espagne-Uruguay , pour lequel quelqu’un a décidé en toute conscience (ou pas) de débourser la coquette somme de 17 199 euros. …

OC pour SOFOOT.com