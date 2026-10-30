En Espagne, la parole va être donnée aux arbitres après les matchs

En Espagne, la parole va être donnée aux arbitres après les matchs

La parole est aux arbitres. Il faut aussi le dire quand c’est bien : depuis quelques années, en France comme ailleurs, les arbitres sont invités à s’exprimer pour expliquer certaines décisions et raconter leur quotidien.

Souvent décriés de l’autre côté des Pyrénées, les hommes au sifflet pourront profiter du terrain d’expression accordé par la Liga en s’exprimant à la fin des rencontres pour justifier leurs décisions. La Liga va lancer cette initiative à l’occasion du derby basque entre l’Athletic Club et la Real Sociedad dimanche. …

MB pour SOFOOT.com