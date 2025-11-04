En Espagne, il provoque l'expulsion d'un joueur en... lui donnant un baiser
Bons baisers de Valladolid.
Ce lundi soir, le Real Valladolid a battu Grenade 2-1, mais le vrai spectacle était ailleurs. Dans le temps additionnel, Iván Alejo, bien inspiré pendant une phase arrêtée, a joué la provoc’ en donnant un bisou sur le front de son adversaire, Diego Hormigo. Réaction immédiate, son rival craque, le bouscule, l’arbitre sort le rouge.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
