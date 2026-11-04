EN DIRECT-USA-Trump face au verdict des urnes, le contrôle du Congrès en jeu

Les Américains étaient appelés aux urnes mardi pour les élections de mi-mandat au Congrès ("midterms") ayant valeur de référendum pour Donald Trump et qui pourraient, en cas de succès massif des démocrates, limiter considérablement la marge de manoeuvre du président républicain lors des deux dernières années de son second mandat à la Maison blanche.

Des analystes indépendants et des sondages réalisés en amont du scrutin donnaient les démocrates favoris pour reprendre aux républicains la Chambre des représentants, dont l'ensemble des 435 sièges sont renouvelés.

La bataille pour le contrôle du Sénat, où les républicains sont également majoritaires pour l'heure, s'annonce plus incertaine et se jouera dans une dizaine d'États - pour la plupart des bastions républicains. Sur les 100 sièges de la chambre haute, 35 sont à pourvoir.

L'Histoire plaide en défaveur des républicains : depuis la Deuxième Guerre mondiale, le parti du président en exercice a perdu des sièges au Congrès à chacune des élections de mi-mandat, à l'exception de deux d'entre elles.

Par ailleurs, la cote de popularité de Donald Trump est proche de ses plus bas niveaux historiques, plombée par un profond mécontentement des électeurs dû à la guerre contre l'Iran et à la hausse des prix des carburants qui en résulte.

Ces "midterms" ont largement valeur de référendum pour Donald Trump, qui a lui-même demandé à plusieurs reprises à ses partisans de "faire comme (s'il était) sur le bulletin de vote". Il a tenté ces dernières semaines de mobiliser sa base en organisant plus d'une vingtaine de meetings de campagne, en grande majorité dans des États qu'il avait facilement remportés lors de l'élection présidentielle de novembre 2024, ce qui souligne la posture défensive des républicains.

Une majorité démocrate dans l'une des deux chambres du Congrès ouvrirait la voie à des enquêtes sur ce que les membres du parti qualifient d'enrichissement personnel au sein de l'administration Trump et à des demandes de concessions dans l'adoption de textes législatifs. Un Sénat à majorité démocrate aurait également le pouvoir de bloquer les nominations de Donald Trump - y compris à la Cour suprême des États-Unis, si des postes venaient à s'y libérer.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris):

00h00 - Les bureaux de vote commencent à fermer dans l'Indiana et le Kentucky.

LE POINT sur les élections de mi-mandat nL8N4560J1

(Rédaction de Reuters)