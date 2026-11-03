information fournie par Reuters • 03/11/2026 à 12:30

LE POINT sur les élections de mi-mandat aux Etats-Unis

Les électeurs américains votent ce mardi pour le renouvellement de la Chambre des représentants et pour un tiers des sièges du Sénat, un scrutin qui pourrait faire passer l'une des assemblées, voire les deux, dans le camp démocrate, compliquant ainsi la fin du mandat de Donald Trump.

A l'approche de ces élections de mi-mandat traditionnellement défavorables au parti de l'exécutif, le président américain enchaîne les records d'impopularité, notamment à cause de la cherté du coût de la vie provoquée en grande partie par la guerre que mène Washington contre l'Iran.

Ce conflit, déclenché par des frappes conjointes des Etats-Unis et d'Israël le 28 février contre l'Iran, est désapprouvé par près des deux tiers des Américains - en raison notamment de la flambée des cours du pétrole qu'il entraîne - et peut peser lourd dans la balance.

Voici les principaux développements et éléments à savoir:

LES SCRUTINS CLEF ET LE DÉROULÉ

* ENCADRE-USA/MIDTERMS - Les principaux scrutins à surveiller à la Chambre des représentants ID:nL8N4500PN

* ENCADRE-USA/MIDTERMS - Les neuf scrutins qui pourraient faire basculer le Sénat ID:nL8N4500SK

* USA/MIDTERMS-Trump face au verdict des urnes, le contrôle du Congrès en jeu ID:nL6N46K0FU

* USA/MIDTERMS-La campagne pour le contrôle du Congrès entre dans sa dernière ligne droite ID:nL6N46H01W

* USA/MIDTERMS - Ce qu'il faut savoir sur les élections de mi-mandat aux USA ID:nL6N4690K9

* ENCADRE-USA/MIDTERMS - Comment les résultats des "midterms" peuvent influencer la fin du mandat de Trump

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SONDAGES

* SONDAGE-La cote de popularité de Trump à un nouveau plus bas historique-Reuters/Ipsos ID:nL6N4660KH

* SONDAGE-La cote de popularité de Trump à un plus bas historique-Reuters/Ipsos ID:nL8N45D1T6

* USA-Des chaînes de télévision accusées de relayer de "faux sondages" avant les "midterms" ID:nL8N467252

DU CÔTÉ DES RÉPUBLICAINS

* USA/MIDTERMS - Trump en meeting dans l'Iowa et le Kansas avant le scrutin ID:nL5N46I05G

* USA/MIDTERMS - Des candidats au Sénat refusent de s'engager sur le respect du verdict des urnes ID:nL8N4610X6

* USA/MIDTERMS - Trump au Texas, bastion républicain où le scrutin s'annonce serré ID:nL6N45U01S

* USA/MIDTERMS - Les républicains engagés dans un scrutin serré prennent leurs distances avec Trump ID:nL6N45T0OQ

* USA/MIDTERMS - Les républicains fragilisés par l'impopularité de Trump ID:nL8N450155

* USA/MIDTERMS - L'héritage de Charlie Kirk persiste, la jeunesse s'éloigne de Trump ID:nL8N45217D

* USA-À l'approche des "midterms", les proches de Trump préconisent une guerre "discrète" contre l'Iran ID:nL6N44U0RN

* ANALYSE-L'immigration a porté Trump à la Maison blanche mais pourrait lui coûter les "midterms" ID:nL6N3YT0OX

DU CÔTÉ DES DÉMOCRATES

* USA/MIDTERMS - Les démocrates visés par une campagne de désinformation menée par la Russie nL6N4671F9

* USA/MIDTERMS - Des enquêtes sur l'empire Trump se profilent au Congrès ID:nL8N4611QB

* USA-Ce qui pourrait priver les démocrates d'une nette victoire aux "midterms" ID:nL6N460115

* USA/MIDTERMS - La gauche démocrate doit convaincre l'électorat noir ID:nL8N4501IN

* ENCADRE-USA/MIDTERMS - Qui sont les Démocrates socialistes d'Amérique ? ID:nL8N4520YK

* ANALYSE-USA-Le succès des progressistes complique la stratégie démocrate pour les "midterms" ID:nL6N43412J

LA VOLONTÉ DE CONTRÔLE DE DONALD TRUMP

* ENCADRE-Neuf façons dont l'administration Trump pourrait perturber les "midterms" ID:nL6N4600Q6

* USA-Trump dit que l'argent des contribuables ne financera plus de publicités à sa gloire ID:nL8N45S00K

* USA/MIDTERMS - Trump tente de mobiliser les électeurs dans l'Ohio ID:nL6N45Q00M

* USA-Trump en campagne avant les élections de mi-mandat

ID:nL8N45O023

* USA/MIDTERMS - La Cour suprême autorise la vérification des listes électorales voulue par Trump ID:nL8N45H175

* USA/MIDTERMS - Trump rejoue la carte de la sécurité nationale ID:nL8N45E10N

* USA/MIDTERMS - En 2026, la première cible de Trump s'appelle Joe Biden ID:nL8N45D1TP

* Trump fait face à un calendrier serré pour marquer le système judiciaire de son empreinte ID:nL6N4580KS

* USA-Trump va encore fustiger le vote par correspondance, mais en vain, prédisent des responsables ID:nL6N4580HT

* ANALYSE-La volonté de Trump de contrôler les élections en échec devant la justice ID:nL6N41C0IJ

* USA-Trump propose $5.000 à chaque Américain si les républicains remportent les élections de mi-mandat

ID:nL6N452067

* ANALYSE-USA-Malgré le redécoupage électoral, les républicains peuvent encore perdre les "midterms" nL6N41Q0SZ

(Rédaction de Paris)