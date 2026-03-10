EN DIRECT-Trump prédit une fin imminente de la guerre mais menace l'Iran sur le pétrole

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi aux journalistes que la guerre au Moyen-Orient était "pratiquement terminée", au lendemain de la désignation en Iran de Mojtaba Khamenei comme nouveau guide suprême de la Révolution islamique, en remplacement de son père, l'ayatollah Ali Khamenei, assassiné au premier jour de la campagne militaire israélo-américaine.

Donald Trump s'est dit "déçu" du choix de Téhéran, qui peut être perçu comme un signal de défi à l'égard des Etats-Unis, déplorant que cela "entraîne plus ou moins les mêmes problèmes" en Iran. Il avait revendiqué sa volonté d'être impliqué dans la désignation du nouveau dirigeant iranien, qu'il espérait conciliant avec Washington et Israël.

Au onzième jour du conflit, les déclarations du président américain sur une fin imminente du conflit ont provoqué un soulagement sur les marchés pétroliers et financiers, alors que le prix du baril avait dépassé dimanche le seuil des 100 dollars pour la première fois depuis 2022.

L'Iran a affiché lundi son soutien à Mojtaba Khamenei, les médias officiels diffusant des images de foules rassemblées dans plusieurs villes pour saluer le nouveau guide suprême, avec drapeaux iraniens et portraits d'Ali Khamenei brandis. L'armée iranienne a pour sa part déclaré qu'elle allait intensifier ses attaques de missiles.

Donald Trump a dit lundi vouloir une victoire "totale", sans en définir les conditions. Depuis le début du conflit, il a tenu des propos contradictoires sur les objectifs de Washington et les raisons pour lesquelles cette campagne militaire a été lancée. Israël dit vouloir entraîner la chute du système théocratique iranien et a promis, avant même qu'il ne soit désigné, de faire du successeur d'Ali Khamenei une cible.

Les bombardements des Etats-Unis et d'Israël ont tué au moins 1.332 civils iraniens et blessé des milliers d'autres, selon l'ambassadeur d'Iran auprès de l'Onu. Les autorités du Liban ont fait état de plus de 400 personnes tuées dans les frappes israéliennes, qui ont également déplacé près de 700.000 personnes. (voir le bilan pays par pays)

En Israël, 11 personnes ont été tuées dans les attaques iraniennes.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

07h30 - La Hongrie a interdit l'exportation de pétrole brut, de diesel et d'essence à indice d'octane 95 et va libérer 45 jours de réserves nationales de pétrole, a annoncé lundi soir sur Facebook le ministre hongrois de l'Energie, Marton Nagy.

07h22 - Israël publie un nouvel ordre d'évacuation à destination des habitants résidant au sud du fleuve Litani, dans le sud du Liban, signalant une frappe imminente.

06h12 - Il est peu probable que Téhéran renoue les négociations entamées avec Washington, dit le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, dans une interview diffusée lundi soir par la chaîne de télévision PBS.

Il cite l'"expérience amère" des cycles de pourparlers avec les Etats-Unis sur le nucléaire iranien, alors que des négociateurs des deux pays étaient à nouveau réunis à Genève moins de quarante-huit heures à peine avant le lancement de la campagne militaire israélo-américaine en Iran.

"Après trois cycles de négociations, l'équipe américaine de négociateurs a dit elle-même que nous avions réalisé de grands progrès. Malgré tout, ils ont décidé de nous attaquer. Donc parler aux Américains n'est plus vraiment à notre ordre du jour désormais".

01h33 - Donald Trump prévient que les Etats-Unis frapperont l'Iran encore plus puissamment si Téhéran bloque les flux de pétrole dans le détroit d'Ormuz.

"Si l'Iran fait quoi que ce soit qui stoppe la circulation du pétrole dans le détroit d'Ormuz, il sera frappé par les Etats-Unis d'Amérique VINGT FOIS PLUS FORT qu'il ne l'a été jusqu'à présent", écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

"En outre, nous détruirons des cibles faciles qui rendront virtuellement impossible pour l'Iran de se reconstruire comme nation - la mort, le feu et la furie régneront sur eux", ajoute-t-il. "Mais j'espère, et je prie, que cela ne se produise pas".

01h10 - Il appartient aux Gardiens de la révolution iranienne de "déterminer la fin de la guerre", dit un porte-parole, cité par la presse officielle iranienne.

Téhéran ne permettra à "aucun litre de pétrole" d'être exporté depuis la région si les Etats-Unis et Israël poursuivent leurs attaques, ajoute ce porte-parole des Gardiens iraniens.

Ces commentaires interviennent après que le président américain Donald Trump a déclaré que la guerre était "pratiquement terminée".

