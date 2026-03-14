EN DIRECT-Trump menace Kharg, cherche une coalition pour sécuriser Ormuz

Les Etats-Unis ont "totalement détruit" des cibles militaires sur l'île iranienne de Kharg et ils en bombarderont les infrastructures pétrolières si l'Iran ne lève pas son blocage du détroit d'Ormuz, a déclaré Donald Trump, deux semaines après le début du conflit au Moyen-Orient qui a déjà provoqué une envolée des cours du pétrole.

Le président américain a également demandé aux pays qui importent du pétrole par le détroit d'Ormuz de sécuriser ce passage, en promettant l'aide de Washington. Il a dit espérer que plusieurs pays dont la France enverraient des navires de guerre pour sécuriser le détroit, par où transite en temps normal 20% du pétrole mondial.

L'armée américaine a précisé samedi avoir bombardé au cours de la nuit plus de 90 cibles militaires sur l'île stratégique de Kharg, dont des sites de stockage de mines marines et de missiles.

L'Iran, dont 90% des exportations de pétrole partent des terminaux de l'île de Kharg, a pour sa part menacé de s'en prendre en représailles aux installations pétrolières des compagnies coopérant avec les Etats-Unis dans la région en cas d'attaque contre ses propres infrastructures d'hydrocarbures.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont ainsi appelé les habitants à s'éloigner des installations susceptibles d'être prises pour cible aux Emirats arabes unis, où un incendie s'est déclaré dans le port de Fujaïrah.

Alors que Téhéran ne montre aucun signe de fléchissement, les attaques se poursuivent de part et d'autre, Israël ayant dit vendredi avoir frappé plus de 200 cibles en 24 heures dans le centre et l'ouest de l'Iran, notamment des lanceurs de missiles balistiques, des systèmes de défense antiaérienne et des sites de production d'armes.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont pour leur part déclaré avoir poursuivi leurs attaques contre Israël aux côtés du Hezbollah libanais, selon l'agence iranienne Tasnim.

Emmanuel Macron a proposé que la France accueille des discussions directes entre Israël et le Liban, qui pourraient avoir lieu dans les prochains jours selon le quotidien israélien Haaretz.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

19h58 - Dans un message sur son réseau Truth Social, Donald Trump demande aux pays qui importent du pétrole via le détroit d'Ormuz de sécuriser ce passage, assurant que les Etats-Unis les aideront "énormément" et se coordonneront avec eux pour que tout se déroule rapidement et sans heurts.

Le président américain ajoute que les Etats-Unis ont vaincu et anéanti l'Iran "militairement, économiquement et sur tous les autres plans".

19h41 - Les opérations de la raffinerie de Lanaz à Erbil, dans le nord de l'Irak, ont été suspendues à la suite d'un incendie provoqué par une attaque de drone, annoncent les autorités locales.

18h26 - L'ambassade des Etats-Unis à Bagdad, visée par une attaque dans la nuit de vendredi à samedi, exhorte les ressortissants américains en Irak à quitter le pays.

"Les citoyens américains choisissant de rester en Irak sont fortement encouragés à reconsidérer leur décision compte tenu de la menace importante que représentent les milices terroristes alignées sur l'Iran", déclare l'ambassade dans une mise à jour de ses alertes de sécurité.

17h46 - Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi a assuré dans une interview à la chaîne américaine MS Now qu'il n'y avait pas de problème concernant le guide suprême Mojtaba Khamenei. Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a affirmé vendredi que Mojtaba Khamenei avait été probablement défiguré lors d'un bombardement.

17h35 - Au moins 15 personnes ont été tuées par le bombardement d'une usine à Ispahan, dans le centre de l'Iran, rapporte l'agence semi-officielle Fars.

Des ouvriers se trouvaient à l'intérieur de l'usine, qui fabrique des radiateurs et réfrigérateurs, quan la frappe s'est produite, a déclaré l'agence.

16h16 - Le consulat des Emirats arabes unis à Erbil, au Kurdistan irakien, a été visé par une attaque de drone, rapportent des sources sécuritaires dans la région.

16h15 - Le bilan des bombardements israéliens au Liban depuis le 2 mars s'établit désormais à 826 morts, selon le ministère de la Santé libanais.

16h08 - Des pourparlers directs entre Israël et le Liban devraient avoir lieu dans les prochains jours, rapporte le quotidien israélien Haaretz, citant deux sources au fait du dossier.

Jared Kushner, émissaire et gendre de Donald Trump, sera impliqué dans les discussions qui pourraient avoir lieu à Paris ou à Chypre, précise le journal.

Les négociations seraient consacrées aux moyens de faire cesser les hostilités au Liban et de désarmer le Hezbollah.

16h06 - L'armée israélienne avertit qu'elle pourrait prendre pour cible des ambulances ou des installations médicales utilisées illégalement par le Hezbollah au Liban, sans fournir de preuve à l'appui de ces affirmations.

"Dans le cadre de ses activités terroristes, le Hezbollah utilise massivement des ambulances à des fins militaires", a déclaré le porte-parole arabophone de Tsahal Avichai Adraee dans un message sur X.

"Si cette pratique ne cesse pas, Israël agira en accord avec le droit international contre toute activité militaire entreprise par le groupe terroriste Hezbollah à l'aide de ces installations et ces ambulances", a-t-il dit.

Le groupe chiite libanais a démenti les accusations d'Israël.

15h16 - Dans un message sur Truth Social, Donald Trump appelle la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, la Grande-Bretagne et d'autres pays à envoyer des navires de guerre pour garantir la sécurité du détroit d'Ormuz, en coordination avec les Etats-Unis.

"De nombreux pays, notamment ceux qui sont touchés par la tentative de fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, enverront des navires de guerre, en collaboration avec les États-Unis d'Amérique, afin de maintenir le détroit ouvert et sûr", affirme le président américain.

"En attendant, les États-Unis vont bombarder sans relâche le littoral et couler continuellement les bateaux et navires iraniens", ajoute-t-il.

15h09 - Un porte-parole des Gardiens de la révolution cité par les médias officiels iraniens déclare que des succursales de banques américaines dans le Golfe ont été ciblées en représailles à des attaques contre les banques iraniennes.

14h58 - Le Hamas, bien qu'allié à l'Iran, a appelé la République islamique à cesser de viser ses pays voisins, tout en réaffirmant le droit de Téhéran de riposter aux attaques d'Israël et des Etats-Unis.

C'est la première fois que le groupe palestinien prend ainsi publiquement position sur la politique iranienne. Il a exprimé sa solidarité avec l'Iran au début des frappes mais n'a pas fait part de son intention de mener des actions de représailles.

"Tout en affirmant le droit de l'Iran à répondre à cette agression par tous les moyens disponibles, dans le respect des normes et du droit international, le mouvement appelle ses frères en Iran à ne pas prendre pour cibles les pays voisins", peut-on lire dans une déclaration publiée sur Telegram.

14h36 - Donald Trump déclare que quatre des cinq avions ravitailleurs récemment visés par une attaque sur une base en Arabie saoudite n'ont subi "quasiment aucun dégât" et sont déjà de nouveau en service.

Le cinquième a subi quelques dommages mineurs et pourra revoler prochainement, a-t-il dit sur son réseau Truth Social.

Donald Trump s'en est pris à plusieurs médias américains, dont le Wall Street Journal, qui ont rapporté vendredi que des frappes iraniennes avaient endommagé cinq avions ravitailleurs de l'US Air Force sur la base aérienne du prince Sultan.

14h21 - L'Iran exhorte les civils à évacuer les abords du port de Jebel Ali à Dubaï, du port Khalifa à Abou Dhabi et du port de Fujaïrah, tous situés aux Emirats arabes unis.

13h25 - Trois membres des Forces de mobilisation populaire ont été tués samedi matin dans une frappe contre le siège à Bagdad de cette vaste coalition de groupes armés essentiellement chiites en Irak, a-t-on appris de sources proches des services de sécurité, sans plus de détails.

12h16 - Le commandement central de l'armée américaine dit avoir bombardé au cours de la nuit plus de 90 cibles militaires sur l'île de Kharg, dont des sites de stockage de mines marines et de missiles.

12h15 - Le site spécialisé TankerTrackers rapporte que deux pétroliers sont en cours de chargement sur l'île de Kharg.

11h51 - Deux pétroliers indiens transportant 92.000 tonnes de GPL à destination de l'Inde ont franchi le détroit d'Ormuz, dit un responsable indien.

11h00 - L'Iran a autorisé des navires indiens à franchir le détroit d'Ormuz, déclare l'ambassadeur d'Iran en Inde, Mohammad Fathali, au journal India Today, sans fournir de nombre.

10h55 - Les exportations iraniennes de pétrole à partir de l'île de Kharg se poursuivent normalement malgré les frappes américaines, déclare un responsable provincial cité par l'agence Irna.

10h46 - Emmanuel Macron déclare que la France est prête à accueillir des discussions directes entre le Liban et Israël, auxquelles le président libanais Joseph Aoun s'est dit disposé. "L'exécutif libanais a marqué sa disposition à des discussions directes avec Israël. Toutes les composantes du pays doivent y être représentées. Israël doit saisir cette opportunité pour enclencher des discussions et cesser le feu, trouver une solution durable et permettre aux autorités libanaises de mettre en oeuvre leurs engagements en faveur de la souveraineté du Liban", déclare sur X le président français, qui dit s'être entretenu vendredi avec Joseph Aoun, le Premier ministre libanais Nawaf Salam et le président du Parlement Nabih Berri.

10h20 - Les Gardiens de la révolution iraniens déclarent que les sites liés aux Etats-Unis aux Emirats arabes unis, notamment les installations portuaires et militaires, sont des cibles légitimes après les frappes américaines sur des îles iraniennes. Ils exhortent les personnes habitant près de ces sites à s'éloigner pour éviter toute victime civile.

10h14 - Un incendie s'est déclaré à Fujaïrah, aux Emirats arabes unis, en raison de la chute de débris lors de l'interception d'un drone, disent les services de communication de cet émirat.

09h07 - Certaines opérations de chargement de pétrole dans le port de Fujaïrah, aux Emirats arabes unis, sont suspendues à la suite d'une attaque de drone et d'un incendie, rapporte Bloomberg, citant des sources informées.

05h30 - L'ambassade des Etats-Unis en Irak, à Bagdad, est touchée par des missiles et de la fumée s'élève du bâtiment, déclarent des sources sécuritaires irakiennes à Reuters, sans fournir de précisions.

05h20 - Un missile frappe un héliport dans l'enceinte de l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad, rapporte Associated Press, citant deux responsables irakiens.

04h36 - Le "tsar de l'intelligence artificielle et des cryptomonnaies" à la Maison blanche, David Sacks, déclare que les Etats-Unis devraient "déclarer la victoire et s'en aller" d'Iran, l'une des rares déclarations faites par une figure de l'administration Trump appelant à une sortie du conflit.

02h32 - Les forces armées iraniennes préviennent que toute attaque contre les infrastructures pétrolières et énergétiques de l'Iran mènerait à des attaques contre les infrastructures énergétiques appartenant à des compagnies pétrolières coopérant avec les Etats-Unis dans la région, rapportent les médias iraniens.

00h44 - Les autorités qataries évacuent certaines zones du quartier de Msheireb, à Doha, où sont notamment situés des bureaux du gouvernement.

L'ordre d'évacuation a été donné après que le ministère qatari de l'Intérieur a annoncé que les autorités procédaient à l'évacuation de "certaines zones spécifiques par mesure de précaution temporaire".

Cette annonce est intervenue environ une heure avant que les autorités annoncent que des missiles avaient été interceptés au Qatar.

00h24 - Cinq avions ravitailleurs de l'armée de l'air américaine sont endommagés dans une frappe de missiles de l'Iran contre la base aérienne saoudienne de Prince Sultan, rapporte le Wall Street Journal, citant deux responsables américains.

00h18 - Une frappe israélienne contre un centre médical fait au moins 12 morts parmi les membres du personnel à Bourj Qalaouiya, dans le sud du Liban, rapporte l'agence de presse officielle libanaise, citant le ministère de la Santé.

Le ministère indique que ce bilan est provisoire, les opérations de secours se poursuivant.

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LE POINT sur le conflit au Moyen-Orient

Retrouvez le DIRECT de la journée de vendredi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)