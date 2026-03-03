EN DIRECT-Poursuite des bombardements en Iran, Israël déploie des renforts au Liban-Sud

Les bombardements sur Téhéran et d'autres grandes villes iraniennes se poursuivent au quatrième jour de la campagne de bombardements lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, qui continue de riposter en visant l'Etat hébreu et des bases militaires au Moyen-Orient.

Au Liban, où s'est ouvert un nouveau front après des tirs du Hezbollah en territoire israélien, Tsahal a déployé des troupes supplémentaires sur le sol libanais, dans la zone frontalière, parlant d'une mesure "tactique et préventive".

D'après le Croissant-Rouge, cité par les médias officiels iraniens, les bombardements ont fait à ce stade 787 morts en Iran.

Donald Trump a déclaré lundi à la Maison blanche que les Etats-Unis anticipaient un conflit de quatre à cinq semaines.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a quant à lui affirmé que l'action militaire menée avec les Etats-Unis serait "rapide et décisive".

Les Etats-Unis vont renforcer leurs effectifs militaires au Proche-Orient, où six soldats américains ont été tués dans les attaques iraniennes depuis samedi.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

12h20 - La France a l'intention d'envoyer des systèmes anti-missiles et anti-drones à Chypre, ainsi qu'une frégate, pour renforcer la sécurité de l'île où une base aérienne britannique a été visée lundi par des drones, rapporte l'agence chypriote CNA (Cyprus News Agency).

Interrogé sur ce sujet, l'état-major français des armées a répondu que "les armées françaises adaptent en permanence leur posture face aux menaces et mettent en œuvre tous les moyens aériens et maritimes déjà présents sur zone pour assurer une appréciation autonome de situation et la protection des intérêts français dans la région".

Les armées, a-t-il ajouté, "agissent en coordination avec nos partenaires régionaux en vue de concourir à la stabilité de la région, notamment en vertu des accords de défense en vigueur". La France et Chypre ont un accord de défense mutuelle.

Selon CNA, Emmanuel Macron a fait part de cette décision à son homologue chypriote Nikos Christodoulides, une information confirmée de source gouvernementale chypriote.

Le Times rapporte pour sa part que les forces britanniques comptent envoyer un navire au large de Chypre afin de défendre la base de la Royal Air Force à Akrotiri, qui a été touchée lundi matin par un drone Shahed de fabrication iranienne. Ce dernier s'est écrasé sur une piste. Deux autres drones ont été interceptés quelques heures plus tard.

Selon de hauts responsables chypriotes, l'attaque a probablement été lancée par le Hezbollah libanais, allié de Téhéran.

La Grande-Bretagne a accepté dimanche que les forces américaines utilisent ses bases pour des frappes "défensives" contre l'Iran, au lendemain du déclenchement de la campagne de bombardements américains et israéliens contre la République islamique, à laquelle l'Iran a riposté.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a par la suite précisé que les bases britanniques à Chypre n'étaient pas utilisées par les bombardiers américains. Chypre a demandé à ce que ces bases ne soient employées qu'à des fins humanitaires.

12h08 - Le Qatar a rompu toute communication avec l'Iran, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'émirat. Il a ajouté que les cibles choisies par les forces iraniennes n'étaient pas limitées à des sites militaires et concernaient tout le territoire qatari.

11h55 - Au lendemain de réponses évasives de Donald Trump et Benjamin Netanyahu sur la durée de leur offensive militaire lancée samedi contre l'Iran, une source au fait des plans israéliens a déclaré que le but de la campagne de Tsahal, préparée pendant deux semaines, était de renverser le régime théocratique iranien et n'avait pas de date butoir.

L'armée israélienne avance à un rythme plus rapide que prévu pour remplir ses objectifs, concernant tant l'élimination des dirigeants iraniens que la destruction des capacités de défense de la République islamique, et accélère ses opérations militaires par crainte que Washington ne s'entende avec les responsables iraniens encore vivants pour y mettre fin avant que les objectifs d'Israël ne soient atteints, a-t-elle souligné.

11h36 - Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme, Volker Türk, appelle à une "enquête rapide, impartiale et approfondie" sur les circonstances de l'attaque qui a coûté la vie à des dizaines de fillettes dans une école primaire de Minab samedi dans le sud de l'Iran, a déclaré la porte-parole du Bureau des droits de l'Homme Ravina Shamdasani lors d'un point de presse à Genève.

Selon les autorités iraniennes, une frappe sur l'école a fait plus de 160 morts.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré que les forces américaines "ne viseraient pas délibérément une école".

11h13 - L'Arabie saoudite condamne l'attaque iranienne qui a visé l'ambassade des Etats-Unis à Ryad et se réserve le droit de riposter, déclare le ministère saoudien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le royaume réaffirme qu'il est pleinement en droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre ses intérêts sécuritaires et vitaux, y compris celui de répondre à toute agression, peut-on lire dans le communiqué.

11h12 - L'armée israélienne diffuse des ordres d'évacuation pour plusieurs dizaines de localités situées dans le sud du Liban.

11h10 - Au moins 30.000 personnes déplacées ont été accueillies dans des abris collectifs au Liban depuis la reprise des hostilités entre Israël et le Hezbollah, déclare le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

"Selon des estimations prudentes, près de 30.000 personnes auraient été accueillies et enregistrées dans des abris collectifs", a déclaré le porte-parole du HCR Babar Baloch. "Beaucoup d'autres ont dormi dans leur voiture au bord des routes ou étaient encore coincées dans les embouteillages."

11h03 - Les sirènes d'alerte aérienne ont été déclenchées à Bahreïn, selon le ministère de l'Intérieur du royaume.

10h32 - L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) confirme dans un message sur X que des dégâts récents ont été infligés sur le site d'enrichissement nucléaire souterrain iranien de Natanz, dans la province d'Ispahan (centre).

Lundi, le représentant de l'Iran auprès de l'AIEA avait déclaré que le site, déjà visé en juin 2025, avait été de nouveau bombardé dimanche par Israël et les Etats-Unis.

Selon l'AIEA, qui a pu le vérifier grâce à des images par satellite, des bâtiments situés à l'entrée du site ont été touchés mais aucun impact n'a été détecté dans l'usine souterraine elle-même, déjà gravement endommagée en juin. L'agence onusienne dit ne pas s'attendre à des conséquences en termes de radioactivité.

10h31 - Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov déplore ne pas avoir vu une seule preuve du développement par l'Iran d'un arsenal nucléaire, l'une des raisons avancées par les Etats-Unis ou Israël pour justifier leur campagne de frappes aériennes contre la République islamique.

"Nous ne voyons toujours aucune preuve que l'Iran développait des armes nucléaires, ce qui constituait la principale, voire la seule, justification de la guerre", a déclaré le chef de la diplomatie russe lors d'un entretien à Moscou avec son homologue de Bruneï.

"Les conséquences [du conflit] se font déjà sentir dans toute la région, y compris dans les pays arabes, qui en subissent également les conséquences économiques et déplorent des pertes humaines", a-t-il ajouté, appelant de nouveau à une cessation immédiate des hostilités.

"En premier lieu, et sans condition, nous devons tout faire pour empêcher toute action qui entraîne des pertes civiles, que ce soit en Iran, où plus de 150 filles ont été tuées lors d'une attaque contre une école, ou dans tout autre pays du Golfe persique", a déclaré Sergueï Lavrov en référence à la frappe meurtrière ce week-end sur une école pour filles de la ville de Minab, dans le sud de l'Iran.

09h59 - Le bilan humain des bombardements israéliens et américains en Iran s'établit désormais à 787 morts, selon les chiffres du Croissant-Rouge iranien cités par les médias officiels de Téhéran.

09h30 - Un incendie provoqué par la chute de débris consécutive à l'interception d'un drone par la défense aérienne émiratie s'est déclaré et a été éteint dans la zone pétrolière de Fujaïrah, aux Emirats arabes unis, rapportent les autorités locales.

09h08 - "Il n'y a aucun risque d'approvisionnement à court terme en France ni sur le gaz ni sur l'essence", a assuré le ministre de l'Economie Roland Lescure lors d'un point de presse organisé avant une réunion du Haut Conseil de stabilité financière. "Ne créons pas un problème qui n'existe pas. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de se ruer dans les stations-service", a-t-il ajouté.

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a estimé lors du même point de presse que "l'économie française aborde ces tensions avec certains éléments favorables: une inflation basse, une croissance relativement résiliente et un secteur financier solide avec une exposition limitée sur le Moyen-Orient".

Concernant les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, "il faut un peu plus de recul", a-t-il ajouté.

"Ce serait une erreur que de prévoir aujourd'hui dans la précipitation un mouvement éventuel sur les taux d'intérêt", a-t-il dit, rappelant que la BCE ne décide "pas seulement au vu des prix instantanés de l'énergie".

Le conseil des gouverneurs de la BCE disposera de prévisions économiques actualisées lors de sa prochaine réunion les 18 et 19 mars, a précisé François Villeroy de Galhau.

08h45 - "La France se tient prête à défendre ses partenaires conformément au principe de légitime défense collective qui est un principe du droit international", a réaffirmé le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot sur BFM TV et RMC.

"C'est au président de la République de prendre la décision", a souligné Jean-Noël Barrot. "Lorsque les décisions auront été prises, elles seront communiquées."

Selon l'agence de presse semi-officielle chypriote Cyprus News Agency (CNA), information non confirmée par Jean-Noël Barrot, la France prévoit l'envoi de systèmes antimissiles et antidrones à Chypre où une emprise militaire britannique a été attaquée par des drones.

Rappelant que 400.000 ressortissants français, résidents ou de passage, sont présents dans la douzaine de pays concernés par le conflit, le ministre des Affaires étrangères les a appelés à la plus grande prudence et à emprunter si nécessaire les voies de sortie aériennes ou terrestres en fonction des situations locales. Plus de 25.000 Français sont inscrits auprès des autorités comme "de passage".

Le Quai d'Orsay facilitera leur retour en France chaque fois qu'il le sera possible et se prépare à des affrètements de vols pour que les personnes les plus vulnérables puissent le cas échéant en bénéficier, a déclaré Jean-Noël Barrot.

08h43 - L'armée israélienne s'est préparée pour une campagne militaire contre l'Iran qui pourrait durer plusieurs semaines, déclare un porte-parole de Tsahal lors d'un briefing avec des journalistes. "Nous nous sommes préparés pour un délai global de plusieurs semaines", a dit le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, qui a jugé peu probable le déploiement de troupes au sol israéliennes en Iran.

08h28 - L'armée israélienne a déployé dans la nuit de lundi à mardi des soldats au sol en plusieurs points du sud du Liban dans le cadre d'une mesure tactique et préventive, déclare un porte-parole de Tsahal.

"Nous ne sommes dans la zone frontalière que de manière défensive afin de prévenir des attaques contre les civils et les positions stratégiques importantes", a précisé le lieutenant-colonel Nadav Shoshani à des journalistes.

Selon le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, l'armée a été autorisée à progresser et à prendre le contrôle de nouvelles positions dans la région.

L'armée israélienne stationne déjà dans cinq postes avancés le long de la frontière avec le Liban depuis le cessez-le-feu de novembre 2024 entre Israël et le Hezbollah.

08h26 - Des explosions sont signalées dans les villes iraniennes d'Ispahan et Shiraz, rapporte l'agence iranienne Mehr.

08h15 - Dans une interview au Sun, le président américain Donald Trump juge "triste de voir" que la relation entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne n'est "plus ce qu'elle était", le Premier ministre britannique Keir Starmer ayant tardé à approuver les frappes des Etats-Unis et d'Israël sur l'Iran.

Les Etats-Unis n'ont pas besoin de l'aide de la Grande-Bretagne, "mais Starmer aurait dû aider". "La France a été super. Ils ont tous été super. Le Royaume-Uni a été très différent des autres", ajoute le président américain.

08h05 - Des explosions retentissent dans plusieurs quartiers de Téhéran, selon l'agence de presse iranienne Borna.

07h43 - Les Etats-Unis ordonnent le départ du Qatar et du Koweït de leur personnel gouvernemental "non essentiel" et de leurs proches, annonce le département d'Etat.

07h37 - Dans un avis diffusé lundi soir, Air France a annoncé la prolongation jusqu'au 5 mars inclus de l'annulation de ses vols à destination ou en provenance de Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Ryad en raison du conflit en cours.

07h16 - L'ambassade des Etats-Unis au Koweït annonce sa fermeture jusqu'à nouvel ordre, dans un message sur X.

07h08 - La désignation par l'Assemblée des experts d'un nouveau guide suprême en Iran pour succéder à Ali Khamenei, tué samedi lors des bombardements menés contre la République islamique par Israël et les Etats-Unis, "ne prendra pas longtemps", selon un membre de l'instance cité par l'agence Isna.

06h55 - L'agence de presse iranienne Isna annonce la mort de cinq gardiens de la Révolution dans les frappes israélo-américaines.

06h41 - Les Etats-Unis ordonnent le départ de Jordanie, d'Irak et de Bahreïn de tout le personnel gouvernemental non-essentiel et des membres de leur famille, annonce le département d'Etat américain.

06h30 - L'armée israélienne dit mener présentement des attaques simultanées contre Téhéran et contre Beyrouth.

06h00 - Le corps des gardiens de la Révolution déclare que ses forces navales ont détruit le principal bâtiment de commandement d'une base aérienne américaine à Bahreïn.

04h47 - Le Hezbollah dit avoir lancé des drones en direction du nord d'Israël, dont l'armée a annoncé avoir intercepté deux drones en provenance du Liban.

03h13 - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu déclare dans une interview à la chaîne de télévision américaine Fox News que l'action menée en Iran par Israël et les Etats-Unis sera "rapide et décisive".

La campagne militaire israélo-américaine "crée les conditions" pour que le peuple iranien fasse chuter le gouvernement de Téhéran, ajoute-t-il.

02h05 - Deux explosions entendues dans le quartier diplomatique de Ryad, rapportent deux sources, alors que l'ambassade des Etats-Unis dans la capitale saoudienne a été visée plus tôt cette nuit par deux drones.

Aucune victime n'avait été signalée, des personnes au fait de la question confirmant que le bâtiment diplomatique était alors vide.

Il a été conseillé tôt ce mardi aux ressortissants américains résidant en Arabie saoudite de rester à l'abri.

01h48 - Une milice irakienne alliée de l'Iran dit avoir lancé un barrage de drones contre un hôtel où résident des soldats américains à Erbil, au Kurdistan irakien.

01h36 - La chaîne de télévision américaine Fox News rapporte que l'ambassade des Etats-Unis à Ryad était vide au moment de l'attaque iranienne aux drones.

01h32 - Deux drones ont atteint l'ambassade des Etats-Unis à Ryad, annonce le ministère saoudien de la Défense, ajoutant que l'attaque a provoqué un incendie "limité" et des dégâts matériels mineurs.

01h29 - Via le réseau social X, l'ambassade des Etats-Unis à Ryad recommande aux ressortissants américains de s'abriter immédiatement.

01h26 - La base aérienne d'Al Minhad à Dubaï, où sont stationnées des troupes australiennes, a été ciblée au cours du week-end par une attaque iranienne, rapporte la chaîne de télévision australienne ABC, citant le ministère australien de la Défense.

01h21 - Une personne au fait de la question déclare à Reuters que l'incendie à l'ambassade des Etats-Unis à Ryad est seulement mineur.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès d'un porte-parole de l'ambassade. Le gouvernement saoudien n'a pas effectué de déclaration.

00h56 - Une forte explosion a été entendue à l'ambassade des Etats-Unis dans la capitale saoudienne Ryad, provoquant un incendie, rapportent deux sources.

00h24 - L'armée israélienne dit effectuer des frappes au Liban contre des centres du commandement du Hezbollah et des entrepôts d'armes du mouvement aligné sur l'Iran.

