 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

En direct : les derniers transferts du mercato d'hiver
information fournie par So Foot 02/02/2026 à 09:00

En direct : les derniers transferts du mercato d'hiver

En direct : les derniers transferts du mercato d'hiver

S'il est désormais trop tard pour se souhaiter une bonne année, on peut toujours gratter un prêt, flairer un bon coup ou échanger complètement deux effectifs si on s'appelle Chelsea ou Strasbourg. Le dernier jour du mercato hivernal est à suivre ici !

9h00 : Bonjour à tous les mercatix ! Vous ne trouvez pas que ce premier lundi de février a des petits airs de 31 août. Pas que pour la couleur du ciel, mais surtout parce que le mercato est sur le point de fermer ses portes. Et si on peut évidemment trouver que cette fenêtre de transfert est une hérésie, on peut aussi s’accorder pour dire qu’un dead-line day est toujours divertissant. Alors bouclez vos ceintures, on ne va pas tarder à passer la seconde.

Par la rédaction de So Foot pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Luis Enrique caresse Safonov dans le sens du poil
    Luis Enrique caresse Safonov dans le sens du poil
    information fournie par So Foot 02.02.2026 09:15 

    Pas l’homme du match pour rien. Dimanche à Strasbourg, Matvey Safonov a encore sorti une grosse performance au bon moment en repoussant la tentative de Joaquin Panichelli , juste avant que le PSG ne prenne les commandes du match (1-2). De quoi s’offrir les louanges ... Lire la suite

  • Open d'Australie : Carlos Alcaraz bat Novak Djokovic et entre dans l'histoire
    Open d'Australie : Carlos Alcaraz bat Novak Djokovic et entre dans l'histoire
    information fournie par France 24 02.02.2026 08:37 

    Carlos Alcaraz a remporté son premier Open d'Australie. Il est le plus jeune joueur de l'histoire à gagner les quatre titres du Grand Chelem.

  • Affaire Epstein: "Un empire sexuel au service de qui ?"
    Affaire Epstein: "Un empire sexuel au service de qui ?"
    information fournie par France 24 02.02.2026 08:02 

    A la Une de la presse, ce lundi 2 février, les nouvelles révélations dans l’affaire Epstein, dont la justice américaine a publié, vendredi, 3 millions de pages. Les menaces d’Ali Khamenei, qui assure de nouveau être prêt à une «guerre régionale» en cas d’intervention ... Lire la suite

  • Carrick'n roll, nouveau son de Manchester United
    Carrick'n roll, nouveau son de Manchester United
    information fournie par So Foot 02.02.2026 00:40 

    En l'espace de trois matchs, Michael Carrick a réussi à sortir Manchester United du mode zombie. Les Red Devils sont désormais bien vivants et requinqués à l'idée de finir la saison avec une qualification en Ligue des champions, comme ils l'ont démontré lors de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank