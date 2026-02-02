En direct : les derniers transferts du mercato d'hiver

S'il est désormais trop tard pour se souhaiter une bonne année, on peut toujours gratter un prêt, flairer un bon coup ou échanger complètement deux effectifs si on s'appelle Chelsea ou Strasbourg. Le dernier jour du mercato hivernal est à suivre ici !

9h00 : Bonjour à tous les mercatix ! Vous ne trouvez pas que ce premier lundi de février a des petits airs de 31 août. Pas que pour la couleur du ciel, mais surtout parce que le mercato est sur le point de fermer ses portes. Et si on peut évidemment trouver que cette fenêtre de transfert est une hérésie, on peut aussi s’accorder pour dire qu’un dead-line day est toujours divertissant. Alors bouclez vos ceintures, on ne va pas tarder à passer la seconde.

Par la rédaction de So Foot pour SOFOOT.com