EN DIRECT-Les bombardements se poursuivent au Moyen-Orient, Trump dit que les USA vont escorter des navires dans le détroit d'Ormuz

Les bombardements se poursuivaient dans la nuit de vendredi à samedi au Moyen-Orient, tandis que le président américain Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis commenceraient bientôt à escorter des navires dans le détroit d'Ormuz.

Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a déclaré jeudi que le détroit d'Ormuz devait rester fermé pour faire pression sur les Etats-Unis et Israël.

Donald Trump a déclaré que les escortes de navires par la marine américaine "débuteraient bientôt" en réponse aux questions des journalistes.

Le locataire de la Maison blanche a par ailleurs déclaré sur son réseau Truth social que l'armée américaine avait attaqué et "totalement oblitéré" des cibles militaires sur l'île de Kharg, principale plateforme d'exportation pétrolière de l'Iran.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

00h44 - Les autorités qataries évacuent certaines zones du quartier de Msheireb, à Doha, où sont notamment situés des bureaux du gouvernement.

L'ordre d'évacuation a été donné après que le ministère qatari de l'Intérieur a annoncé que les autorités procédaient à l'évacuation de "certaines zones spécifiques par mesure de précaution temporaire".

Cette annonce est intervenue environ une heure avant que les autorités annoncent que des missiles avaient été interceptés au Qatar.

00h24 - Cinq avions ravitailleurs de l'armée de l'air américaine sont endommagés dans une frappe de missiles de l'Iran contre la base aérienne saoudienne de Prince Sultan, rapporte le Wall Street Journal, citant deux responsables américains.

00h18 - Une frappe israélienne contre un centre médical fait au moins 12 morts parmi les membres du personnel à Bourj Qalaouiya, dans le sud du Liban, rapporte l'agence de presse officielle libanaise, citant le ministère de la Santé.

Le ministère indique que ce bilan est provisoire, les opérations de secours se poursuivant.

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LE POINT sur le conflit au Moyen-Orient

Retrouvez le DIRECT de la journée de vendredi

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)