En direct : le tirage au sort de la Coupe du monde 2026
information fournie par So Foot 05/12/2025 à 12:21

Oncle Donald et Oncle Gianni ont le plaisir de vous convier au super tirage au sort de la Coupe du monde 2026. Il n'y a jamais eu autant de boules dans le saladier, ni autant de groupe à dessiner, alors attrapez votre seau de pop corn et votre litron de soda : l'Amérique n'attend pas.

D-Day à Washington : c’est le jour du grand tirage au sort de la Coupe du monde 2026 , comme le menu de ce qui nous attendra du 11 juin au 19 juillet prochain. Coup d’envoi à 18 heures à suivre sur M6 et ici !

Les 48 équipes participantes seront réparties en douze groupes de quatre équipes . Les deux premiers de chaque poule ainsi que les huit meilleurs troisièmes accéderont à la phase finale. Si l’identité de la majorité des équipes est connue, six places restent encore à prendre lors des barrages qui se tiendront en mars 2026.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com

Sport
