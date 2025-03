information fournie par So Foot • 13/03/2025 à 12:45

En direct : la liste des Bleus de Didier Deschamps

La première liste des Bleus en 2025, c'est pour aujourd'hui. L'équipe de France fait son retour pour le rassemblement de mars et une double confrontation face à la Croatie en Ligue des nations. Installez-vous confortablement, Didier Deschamps arrive.

13h45 : Salut tout le monde ! C’est bon, bien remis de vos émotions en Ligue des champions ? On espère que vous avez vibré comme il faut et que vous avez réussi à être gentils dans les commentaires. L’équipe de France est de retour pour vous combler et Didier Deschamps va nous donner sa première liste de 2025 pour la double confrontation face à la Croatie en Ligue des nations. Avec toi, Désiré Doué ?

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com