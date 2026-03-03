EN DIRECT-L'ambassade US à Ryad visée par des drones, les Américains appelés à quitter le P-O

Les Etats-Unis ont conseillé lundi soir à leurs ressortissants de partir immédiatement de plus d'une dizaine de pays du Proche-Orient, citant des "risques sécuritaires", alors que la guerre livrée par Washington et Israël contre l'Iran s'est intensifiée et élargie, avec un nouveau front ouvert au Liban.

L'armée israélienne continue de mener des frappes à grande échelle à travers Téhéran, ciblant notamment lundi en fin de soirée le siège de la télévision publique iranienne.

D'après le Croissant-Rouge, cité par les médias officiels iraniens, les bombardements dans le pays ont fait à ce stade au moins 555 morts.

Le régime iranien a choisi de riposter sur plusieurs fronts dans la région, monarchies du Golfe incluses, tandis que l'un de ses principaux alliés, le mouvement libanais du Hezbollah, a lancé des projectiles en direction d'Israël en disant vouloir ainsi venger l'assassinat samedi du guide suprême de la Révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, dans les frappes israélo-américaines. Tsahal a répondu en bombardant plusieurs points du Liban, en particulier la périphérie sud de Beyrouth.

S'exprimant pour la première fois devant les journalistes depuis le lancement de cette campagne militaire, Donald Trump a déclaré lundi à la Maison blanche que les Etats-Unis anticipaient un conflit de quatre à cinq semaines avec l'Iran.

Le président américain a ajouté que Washington avait la capacité de s'engager plus longtemps dans ce conflit, avec l'objectif de garantir que Téhéran ne puisse ni se doter de l'armée nucléaire, ni atteindre le territoire américain grâce au développement de son programme de missiles balistiques.

Donald Trump, qui avait revendiqué l'an dernier avoir "anéanti" le programme nucléaire iranien avec des bombardements, a déclaré lundi sur CNN que "la grosse vague" d'attaques contre l'Iran n'était "même pas encore arrivée".

Les Etats-Unis vont renforcer leurs effectifs militaires au Proche-Orient, où six soldats américains ont été tués dans les attaques iraniennes depuis samedi.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

03h13 - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu déclare dans une interview à la chaîne de télévision américaine Fox News que l'action menée en Iran par Israël et les Etats-Unis sera "rapide et décisive".

La campagne militaire israélo-américaine "créé les conditions" pour que le peuple iranien fasse chuter le gouvernement de Téhéran, ajoute-t-il.

02h05 - Deux explosions entendues dans le quartier diplomatique de Ryad, rapportent deux sources, alors que l'ambassade des Etats-Unis dans la capitale saoudienne a été visée plus tôt cette nuit par deux drones.

Aucune victime n'avait été signalée, des personnes au fait de la question confirmant que le bâtiment diplomatique était alors vide.

Il a été conseillé tôt ce mardi aux ressortissants américains résidant en Arabie saoudite de rester à l'abri.

01h48 - Une milice irakienne alliée de l'Iran dit avoir lancé un barrage de drones contre un hôtel où résident des soldats américains à Erbil, au Kurdistan irakien.

01h36 - La chaîne de télévision américaine Fox News rapporte que l'ambassade des Etats-Unis à Ryad était vide au moment de l'attaque iranienne aux drones.

01h32 - Deux drones ont atteint l'ambassade des Etats-Unis à Ryad, annonce le ministère saoudien de la Défense, ajoutant que l'attaque a provoqué un incendie "limité" et des dégâts matériels mineurs.

01h29 - Via le réseau social X, l'ambassade des Etats-Unis à Ryad recommande aux ressortissants américains de s'abriter immédiatement.

01h26 - La base aérienne d'Al Minhad à Dubaï, où sont stationnées des troupes australiennes, a été ciblée au cours du week-end par une attaque iranienne, rapporte la chaîne de télévision australienne ABC, citant le ministère australien de la Défense.

01h21 - Une personne au fait de la question déclare à Reuters que l'incendie à l'ambassade des Etats-Unis à Ryad est seulement mineur.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès d'un porte-parole de l'ambassade. Le gouvernement saoudien n'a pas effectué de déclaration.

00h56 - Une forte explosion a été entendue à l'ambassade des Etats-Unis dans la capitale saoudienne Ryad, provoquant un incendie, rapportent deux sources.

00h24 - L'armée israélienne dit effectuer des frappes au Liban contre des centres du commandement du Hezbollah et des entrepôts d'armes du mouvement aligné sur l'Iran.

