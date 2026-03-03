EN DIRECT-L'ambassade US à Ryad visée, Israël déploie des renforts au Liban-Sud

Les bombardements sur Téhéran et d'autres grandes villes iraniennes se poursuivent au quatrième jour de la guerre livrée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, qui continue de riposter en visant l'Etat hébreu et des bases militaires au Moyen-Orient.

Au Liban, où s'est ouvert un nouveau front après des tirs du Hezbollah en territoire israélien, Tsahal a déployé des troupes supplémentaires sur le sol libanais, dans la zone frontalière, parlant d'une mesure "tactique et préventive".

D'après le Croissant-Rouge, cité par les médias officiels iraniens, les bombardements ont fait à ce stade au moins 555 morts en Iran.

Donald Trump a déclaré lundi à la Maison blanche que les Etats-Unis anticipaient un conflit de quatre à cinq semaines avec l'Iran.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a quant à lui affirmé que l'action militaire menée avec les Etats-Unis serait "rapide et décisive".

Les Etats-Unis vont renforcer leurs effectifs militaires au Proche-Orient, où six soldats américains ont été tués dans les attaques iraniennes depuis samedi.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

09h30 - Un incendie provoqué par la chute de débris consécutive à l'interception d'un drone par la défense aérienne émiratie s'est déclaré et a été éteint dans la zone pétrolière de Fujaïrah, aux Emirats arabes unis, rapportent les autorités locales.

09h08 - "Il n'y a aucun risque d'approvisionnement à court terme en France ni sur le gaz ni sur l'essence", a assuré le ministre de l'Economie Roland Lescure lors d'un point de presse organisé avant une réunion du Haut Conseil de stabilité financière. "Ne créons pas un problème qui n'existe pas. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de se ruer dans les stations-service", a-t-il ajouté.

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a estimé lors du même point de presse que "l'économie française aborde ces tensions avec certains éléments favorables: une inflation basse, une croissance relativement résiliente et un secteur financier solide avec une exposition limitée sur le Moyen-Orient".

Concernant les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, "il faut un peu plus de recul", a-t-il ajouté.

"Ce serait une erreur que de prévoir aujourd'hui dans la précipitation un mouvement éventuel sur les taux d'intérêt", a-t-il dit, rappelant que la BCE ne décide "pas seulement au vu des prix instantanés de l'énergie".

Le conseil des gouverneurs de la BCE disposera de prévisions économiques actualisées lors de sa prochaine réunion les 18 et 19 mars, a précisé François Villeroy de Galhau.

08h45 - "La France se tient prête à défendre ses partenaires conformément au principe de légitime défense collective qui est un principe du droit international", a réaffirmé le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot sur BFM TV.

"C'est au président de la République de prendre la décision", a souligné Jean-Noël Barrot. "Lorsque les décisions auront été prises, elles seront communiquées."

Selon l'agence de presse semi-officielle chypriote Cyprus News Agency (CNA), information non confirmée par Jean-Noël Barrot, la France prévoit l'envoi de systèmes antimissiles et antidrones à Chypre où une emprise militaire britannique a été attaquée par des drones.

Rappelant que 400.000 ressortissants français, résidents ou de passage, sont présents dans la douzaine de pays concernés par le conflit, le ministre des Affaires étrangères les a appelés à la plus grande prudence et à emprunter si nécessaire les voies de sortie aériennes ou terrestres en fonction des situations locales. Plus de 25.000 Français sont inscrits auprès des autorités comme "de passage".

Le Quai d'Orsay facilitera leur retour en France chaque fois qu'il le sera possible et se prépare à des affrètements de vols pour que les personnes les plus vulnérables puissent le cas échéant en bénéficier, a déclaré Jean-Noël Barrot.

08h43 - L'armée israélienne s'est préparée pour une campagne militaire contre l'Iran qui pourrait durer plusieurs semaines, déclare un porte-parole de Tsahal lors d'un briefing avec des journalistes. "Nous nous sommes préparés pour un délai global de plusieurs semaines", a dit le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, qui a jugé peu probable le déploiement de troupes au sol israéliennes en Iran.

08h28 - L'armée israélienne a déployé dans la nuit de lundi à mardi des soldats au sol en plusieurs points du sud du Liban dans le cadre d'une mesure tactique et préventive, déclare un porte-parole de Tsahal.

"Nous ne sommes dans la zone frontalière que de manière défensive afin de prévenir des attaques contre les civils et les positions stratégiques importantes", a précisé le lieutenant-colonel Nadav Shoshani à des journalistes.

Selon le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, l'armée a été autorisée à progresser et à prendre le contrôle de nouvelles positions dans la région.

L'armée israélienne stationne déjà dans cinq postes avancés le long de la frontière avec le Liban depuis le cessez-le-feu de novembre 2024 entre Israël et le Hezbollah.

08h26 - Des explosions sont signalées dans les villes iraniennes d'Ispahan et Shiraz, rapporte l'agence iranienne Mehr.

08h15 - Dans une interview au Sun, le président américain Donald Trump juge "triste de voir" que la relation entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne n'est "plus ce qu'elle était", le Premier ministre britannique Keir Starmer ayant tardé à approuver les frappes des Etats-Unis et d'Israël sur l'Iran.

Les Etats-Unis n'ont pas besoin de l'aide de la Grande-Bretagne, "mais Starmer aurait dû aider". "La France a été super. Ils ont tous été super. Le Royaume-Uni a été très différent des autres", ajoute le président américain.

08h05 - Des explosions retentissent dans plusieurs quartiers de Téhéran, selon l'agence de presse iranienne Borna.

07h43 - Les Etats-Unis ordonnent le départ du Qatar et du Koweït de leur personnel gouvernemental "non essentiel" et de leurs proches, annonce le département d'Etat.

07h37 - Dans un avis diffusé lundi soir, Air France a annoncé la prolongation jusqu'au 5 mars inclus de l'annulation de ses vols à destination ou en provenance de Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Ryad en raison du conflit en cours.

07h16 - L'ambassade des Etats-Unis au Koweït annonce sa fermeture jusqu'à nouvel ordre, dans un message sur X.

07h08 - La désignation par l'Assemblée des experts d'un nouveau guide suprême en Iran pour succéder à Ali Khamenei, tué samedi lors des bombardements menés contre la République islamique par Israël et les Etats-Unis, "ne prendra pas longtemps", selon un membre de l'instance cité par l'agence Isna.

06h55 - L'agence de presse iranienne Isna annonce la mort de cinq gardiens de la Révolution dans les frappes israélo-américaines.

06h41 - Les Etats-Unis ordonnent le départ de Jordanie, d'Irak et de Bahreïn de tout le personnel gouvernemental non-essentiel et des membres de leur famille, annonce le département d'Etat américain.

06h30 - L'armée israélienne dit mener présentement des attaques simultanées contre Téhéran et contre Beyrouth.

06h00 - Le corps des gardiens de la Révolution déclare que ses forces navales ont détruit le principal bâtiment de commandement d'une base aérienne américaine à Bahreïn.

04h47 - Le Hezbollah dit avoir lancé des drones en direction du nord d'Israël, dont l'armée a annoncé avoir intercepté deux drones en provenance du Liban.

03h13 - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu déclare dans une interview à la chaîne de télévision américaine Fox News que l'action menée en Iran par Israël et les Etats-Unis sera "rapide et décisive".

La campagne militaire israélo-américaine "crée les conditions" pour que le peuple iranien fasse chuter le gouvernement de Téhéran, ajoute-t-il.

02h05 - Deux explosions entendues dans le quartier diplomatique de Ryad, rapportent deux sources, alors que l'ambassade des Etats-Unis dans la capitale saoudienne a été visée plus tôt cette nuit par deux drones.

Aucune victime n'avait été signalée, des personnes au fait de la question confirmant que le bâtiment diplomatique était alors vide.

Il a été conseillé tôt ce mardi aux ressortissants américains résidant en Arabie saoudite de rester à l'abri.

01h48 - Une milice irakienne alliée de l'Iran dit avoir lancé un barrage de drones contre un hôtel où résident des soldats américains à Erbil, au Kurdistan irakien.

01h36 - La chaîne de télévision américaine Fox News rapporte que l'ambassade des Etats-Unis à Ryad était vide au moment de l'attaque iranienne aux drones.

01h32 - Deux drones ont atteint l'ambassade des Etats-Unis à Ryad, annonce le ministère saoudien de la Défense, ajoutant que l'attaque a provoqué un incendie "limité" et des dégâts matériels mineurs.

01h29 - Via le réseau social X, l'ambassade des Etats-Unis à Ryad recommande aux ressortissants américains de s'abriter immédiatement.

01h26 - La base aérienne d'Al Minhad à Dubaï, où sont stationnées des troupes australiennes, a été ciblée au cours du week-end par une attaque iranienne, rapporte la chaîne de télévision australienne ABC, citant le ministère australien de la Défense.

01h21 - Une personne au fait de la question déclare à Reuters que l'incendie à l'ambassade des Etats-Unis à Ryad est seulement mineur.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès d'un porte-parole de l'ambassade. Le gouvernement saoudien n'a pas effectué de déclaration.

00h56 - Une forte explosion a été entendue à l'ambassade des Etats-Unis dans la capitale saoudienne Ryad, provoquant un incendie, rapportent deux sources.

00h24 - L'armée israélienne dit effectuer des frappes au Liban contre des centres du commandement du Hezbollah et des entrepôts d'armes du mouvement aligné sur l'Iran.

