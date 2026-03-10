EN DIRECT-Journée de frappes la plus intense contre l'Iran, la Bourse US prudente sur une issue rapide

Les États-Unis et Israël ont à nouveau bombardé l'Iran mardi lors d'une série de frappes décrites par le Pentagone et des habitants comme les plus intenses depuis le début de la guerre, alors que les investisseurs américains se montraient désormais prudents à l'égard d'une fin rapide du conflit telle qu'évoquée par Donald Trump.

Il appartient aux Gardiens de la révolution iranienne de "déterminer la fin de la guerre", a dit un porte-parole de l'organisation paramilitaire de la république islamique, ajoutant que Téhéran ne permettrait aucune exportation de pétrole depuis la région si les Etats-Unis et Israël poursuivent leurs attaques.

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré que la journée de mardi serait "la plus intense" en termes de frappes contre l'Iran, avec "le plus grand nombre de chasseurs, le plus grand nombre de bombardiers, le plus grand nombre de frappes, et un renseignement plus affiné et meilleur que jamais".

Des habitants de Téhéran joints par Reuters ont également décrit la nuit de bombardements la plus intense depuis le début de la guerre.

La guerre au Moyen-Orient est "pratiquement terminée", avait assuré lundi soir le président américain Donald Trump, provoquant un soulagement sur les marchés pétroliers et financiers, même si les conditions d'un arrêt du conflit, entré mardi dans son onzième jour, restaient incertaines.

La Bourse de New York a cependant ouvert mardi en ordre dispersé alors que les investisseurs se montraient désormais prudents, tandis que les places européennes avaient auparavant profité à leur tour de la baisse des cours du pétrole, consécutive aux déclarations du président américain.

Une source au fait des plans de guerre israéliens a dit à Reuters que Tsahal tentait d'infliger le plus de dégâts possibles avant que la fenêtre pour de nouvelles frappes ne se referme, partant du principe que Donald Trump pourrait mettre fin à l'offensive à tout moment.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a en outre déclaré qu'il était peu probable que Téhéran renoue les négociations entamées avec Washington, citant l'"expérience amère" des cycles de pourparlers avec les Etats-Unis sur le nucléaire iranien.

Donald Trump a dit lundi vouloir une victoire "totale", sans en définir les conditions. Depuis le début du conflit, il a tenu des propos contradictoires sur les objectifs de Washington et les raisons pour lesquelles cette campagne militaire a été lancée.

Israël dit vouloir entraîner la chute du système théocratique iranien et a promis de faire du nouveau guide suprême de la Révolution islamique Mojtaba Khamenei une cible.

Les bombardements des Etats-Unis et d'Israël menés depuis le 28 février ont fait au moins 1. 270 morts en Iran, dont 40 lundi lors d'une frappe israélienne sur une zone résidentielle de Téhéran, selon les médias d'État iraniens.

Les autorités du Liban ont fait état d'au moins 486 personnes tuées dans les frappes israéliennes. (voir le bilan pays par pays)

Onze civils israéliens ont été tués dans les attaques iraniennes et deux soldats de l'Etat hébreu ont péri dans le sud du Liban, premières victimes de l'armée israélienne depuis la reprise des hostilités avec le Hezbollah, la semaine dernière.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

17h13- Le Hezbollah applique les enseignements tirés de sa dernière guerre avec Israël en se préparant à une possible invasion israélienne de grande ampleur et à un conflit prolongé, revenant à ses méthodes de guérilla dans le sud du Liban, selon quatre sources libanaises.

17h05 - Le président russe Vladimir Poutine a discuté du conflit au Moyen-Orient avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian, annonce le Kremlin.

17h00 - L'administration Trump a déclaré avoir utilisé pour 5,6 milliards de dollars de munitions durant les deux premiers jours de frappes contre l'Iran, selon un rapport transmis aux commissions du Congrès américain, indique une source au fait du sujet.

16h52 - L'envoyé spécial américain Steve Witkoff déclare lors d'un entretien avec CNBC qu'il se rendra probablement en Israël la semaine prochaine pour coordonner les plans de guerre concernant l'Iran, ajoutant que presque toute les capacités d'enrichissement de l'uranium de la république islamique ont été détruites.

La Russie a par ailleurs nié avoir partagé avec Téhéran des renseignements sur les actifs militaires américains, a également dit Steve Witkoff.

16h36 - Des entreprises russes ont repris leurs exportations de céréales via la mer Caspienne vers l'Iran, leur troisième plus gros acheteur, après une interruption due à la guerre, indiquent à Reuters quatre sources au fait de la situation.

Cette route s'impose comme la plus sûre pour commercer avec l'Iran depuis la fermeture du détroit d'Ormuz.

Les exportations russes de céréales à destination de l'Iran, par la mer Noire et la mer Caspienne, avaient été interrompues la semaine dernière.

16h03 - Les ministres de l'Énergie du G7, réunis mardi en visioconférence, se sont abstenus de décider tout recours aux réserves stratégiques de pétrole tout en priant l'Agence internationale de l'énergie d'élaborer des scénarios possibles.

L'AIE se réunira dans l'après-midi, a précisé le ministre français de l'Economie et des Finances, Roland Lescure, après cette réunion.

15h36 - L'Organisation mondiale de la santé met en garde contre la "pluie noire" et les composés toxiques présents dans l'air en Iran après les frappes contre des installations pétrolières, qui pourraient provoquer des problèmes respiratoires, soutenant les appels des autorités iraniennes à ce que la population reste confinée.

15h00 - Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, déclare que l'Etat hébreu ne cherche pas "une guerre sans fin" avec l'Iran et qu'il se coordonnera avec les États-Unis pour décider du moment où mettre un terme au conflit.

14h49 - La Bourse de New York ouvre en ordre dispersé, les investisseurs se montrant désormais prudents avec les dernières déclarations de responsables américains après avoir salué la veille la perspective d'une fin imminente de la guerre en Iran selon les propos de Donald Trump.

14h45 - Exxon Mobil a évacué ses employés non essentiels de ses activités au Moyen-Orient, déclare son directeur général Darren Woods lors d'un entretien accordé à Reuters.

Certaines opérations ont été réduites afin de gérer les niveaux de stocks en raison des perturbations du trafic dans le détroit d'Ormuz, ajoute-t-il.

14h06 - La crise humanitaire au Liban s'est aggravée dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, avec 84 enfants tués et plus de 667 .000 personnes déplacées, indiquent deux agences de l'Onu.

Au total, la guerre a fait 486 morts et 1. 313 blessés dans le pays, dont 259 enfants, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le rythme actuel des déplacements au Liban dépasse celui observé lors de la guerre de 2023-2024 entre le Hezbollah et Israël, ajoute l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Lors de ce conflit, 886. 000 personnes avaient été déplacées au Liban et des dizaines de milliers d'Israéliens avaient été évacués de villes du nord proches de la frontière.

13h45 - Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov s'est entretenu par téléphone avec son homologue iranien Abbas Araqchi pour discuter de la situation au Moyen-Orient, déclare le ministère russe des Affaires étrangères.

13h42 - La Commission européenne exhorte les États-Unis à appliquer strictement le plafonnement des prix du G7 sur le pétrole russe, après que Washington a dit envisager la levée de certaines sanctions pour garantir l'approvisionnement et faire baisser les prix.

"Il est très important d'appliquer strictement le plafonnement des prix du G7 et, potentiellement, de passer à une interdiction totale des services maritimes afin de limiter les revenus de guerre de la Russie, car faire l'inverse serait contre-productif", déclare le commissaire européen à l'Économie, Valdis Dombrovskis, lors d'une conférence de presse.

13h37 - Une "escalade dangereuse" est en cours dans la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran et il n'y a "manifestement aucun plan commun" pour y mettre fin rapidement, déclare le chancelier allemand Friedrich Merz.

13h36 - La Grande-Bretagne travaille avec ses alliés sur un éventail d'options pour soutenir le transport maritime dans le détroit d'Ormuz face aux menaces iraniennes, déclare le porte-parole du Premier ministre Keir Starmer, à la suite d'entretiens, lundi, avec le chancelier allemand Friedrich Merz et la présidente du conseil italien Giorgia Meloni.

13h30 - Une intervention terrestre au Liban de l'armée israélienne serait une "énorme" erreur, selon le ministre espagnol des Affaires étrangères, Jose Manuel Albares, qui a également appelé le Hezbollah libanais à cesser ses attaques sur Israël.

13h29 - Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran, a déclaré sur X que le détroit d'Ormuz serait un détroit de paix et de prospérité pour tous ou serait le détroit de la défaite et de la souffrance pour les "bellicistes".

13h13 - L'armée américaine étudiera "une série d'options" si elle doit escorter des navires à travers le détroit d'Ormuz, selon le chef d'état-major, le général Dan Caine.

"Si nous sommes chargés d'une escorte, nous examinerons une série d'options pour mettre en place les conditions militaires nécessaires à cette mission."

L'armée américaine a mené des frappes contre des navires iraniens poseurs de mines, a aussi déclaré l'officier à la presse.

"Le commandement central américain continue aujourd'hui de chasser et frapper des navires poseurs de mines et des installations de stockage de mines."

13h06 - La journée de mardi sera la plus intense en termes de frappes contre l'Iran depuis le début de la campagne israélo-américaine, a prévenu le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth.

12h26 - L'armée israélienne a déclaré avoir mené des frappes supplémentaires sur Téhéran.

12h21 - Le bureau des médias d'Abou Dhabi aux Emirats arabes unis fait état d'un incendie dans un complexe industriel à la suite d'une attaque de drone. Aucun blessé n'est à déplorer.

12h08 - Des explosions ont été entendues à Doha au Qatar, rapporte un journaliste de Reuters, avant que les autorités locales annoncent avoir intercepté une attaque de missile.

12h05 - Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, nie toute attaque iranienne visant la Turquie et appelle à la vigilance face aux "manigances pour détruire les liens bilatéraux" menées par Israël.

11h14 - Le Centre d'opérations maritimes du Royaume-Uni (UKMTO) a déclaré avoir reçu un rapport faisant état d'un incident à 36 milles marins au nord d'Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, le capitaine d'un navire ayant signalé un éclaboussement et une forte détonation à proximité immédiate d'un vraquier.

11h04 - Plus de 667.000 personnes sont désormais enregistrées comme déplacées au Liban, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies (UNHCR), soit une augmentation de 100.000 personnes en un jour.

Près de 120.000 personnes ont trouvé refuge dans des abris du gouvernement, ajoute l'UNHCR, citant des chiffres des autorités libanaises.

"Beaucoup d'autres sont restés avec des proches ou des amis ou sont toujours à la recherche d'un endroit. Nous voyons des files de voitures le long des routes avec des gens dormant dedans ainsi que sur les trottoirs", a déclaré Karolina Lindholm Billing, la représentante de l'UNHCR au Liban.

11h00 - Un second navire iranien se trouve actuellement à neuf milles marins des côtes du Sri Lanka, a rapporté un porte-parole du gouvernement sri-lankais, ajoutant que le bâtiment serait déplacé.

10h56 - La violation de l'espace aérien turc est inadmissible, a déclaré ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, à son homologue iranien, Abbas Araqchi, à l'occasion d'un appel téléphonique, a rapporté une source au sein du ministère turc des Affaires étrangères.

Ankara se réservait le droit de prendre des mesures de représailles si la Turquie faisait de nouveau l'objet d'attaques de la part de l'Iran, a aussi déclaré Hakan Fidan à Abbas Araqchi.

A cette occasion, Abbas Araqchi a déclaré que Téhéran avait ouvert une enquête sur le tir de missiles balistiques vers la Turquie, pays membre de l'Otan, a ajouté la source.

10h00 - Emmanuel Macron a convoqué un Conseil de défense et de sécurité sur la sécurité en Iran et au Moyen-Orient à 18h30 (17h30 GMT), a-t-on appris de l'Elysée.

09h55 - "Il faut stabiliser le marché et pour ça, il faut rouvrir le détroit d'Ormuz", a déclaré le ministre français de l'Economie, Roland Lescure, lors d'un micro tendu en amont du sommet international du nucléaire qui se tient à Paris.

"Il n'y a aucun risque d'approvisionnement ni en France, ni en Europe, ni aux Etats-Unis", a-t-il précisé.

09h15 - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a répété que le but de la guerre menée par Israël était de renverser le régime en place.

"Notre aspiration est d'amener le peuple iranien à se libérer du joug de la tyrannie", a-t-il déclaré dans un communiqué publié par son bureau.

"A la fin, cela dépend d'eux. Mais il ne fait aucun doute qu'à travers les actions que nous avons menées jusqu'ici, nous brisons leurs os, et notre main continue d'agir."

09h13 - Les Bourses européennes ouvrent en nette hausse à la faveur d'un repli de près de 10% des cours du pétrole au lendemain de leur flambée à plus de 100 dollars le baril. A Paris, le CAC 40 progresse de 1,68% et l'indice paneuropéen Stoxx 600 avance de 1,87%.

09h06 - L'armée iranienne dit avoir visé des raffineries et des entrepôts de pétrole à Haïfa en Israël à l'aide d'une attaque de drones en représailles à des attaques sur des dépôts pétroliers en Iran, rapporte l'agence de presse iranienne Tasnim.

09h04 - L'Australie a accordé mardi des visas humanitaires à cinq joueuses de l'équipe féminine iranienne de football qui avaient sollicité l'aide du gouvernement, craignant des représailles dans leur pays après avoir gardé le silence pendant l'hymne iranien avant un match contre la Corée du Sud.

08h15 - Une réunion du G7 Energie doit se tenir ce mardi, en marge du sommet international du nucléaire qui se tient à Paris, avec "un objectif de baisser les prix" du pétrole, annonce Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement sur France 2.

08h11 - Un système américain de défense aérienne Patriot a été déployé dans la province turque de Malatya (sud-est) dans le cadre de mesures prises par l'Otan pour contrer la menace de missiles iraniens, annonce le ministère turc de la Défense.

08h07 - Plus de 10.000 ressortissants chinois ont été rapatriés du Moyen-Orient, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.

08h03 - La fermeture du détroit d'Ormuz pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour les marchés pétroliers mondiaux, prévient le dirigeant du géant pétrolier saoudien Aramco.

"Si nous avons déjà connu des perturbations par le passé, celle-ci est de loin la plus grave crise qu'ait connue l'industrie pétrolière et gazière de la région", déclare Amin Nasser lors d'une conférence de presse suivant la publication des résultats de l'entreprise pour 2025.

07h30 - La Hongrie a interdit l'exportation de pétrole brut, de diesel et d'essence à indice d'octane 95 et va libérer 45 jours de réserves nationales de pétrole, a annoncé lundi soir sur Facebook le ministre hongrois de l'Energie, Marton Nagy.

07h22 - Israël publie un nouvel ordre d'évacuation à destination des habitants résidant au sud du fleuve Litani, dans le sud du Liban, signalant une frappe imminente.

06h12 - Il est peu probable que Téhéran renoue les négociations entamées avec Washington, dit le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, dans une interview diffusée lundi soir par la chaîne de télévision PBS.

Il cite l'"expérience amère" des cycles de pourparlers avec les Etats-Unis sur le nucléaire iranien, alors que des négociateurs des deux pays étaient à nouveau réunis à Genève moins de quarante-huit heures à peine avant le lancement de la campagne militaire israélo-américaine en Iran.

"Après trois cycles de négociations, l'équipe américaine de négociateurs a dit elle-même que nous avions réalisé de grands progrès. Malgré tout, ils ont décidé de nous attaquer. Donc parler aux Américains n'est plus vraiment à notre ordre du jour désormais".

01h33 - Donald Trump prévient que les Etats-Unis frapperont l'Iran encore plus puissamment si Téhéran bloque les flux de pétrole dans le détroit d'Ormuz.

"Si l'Iran fait quoi que ce soit qui stoppe la circulation du pétrole dans le détroit d'Ormuz, il sera frappé par les Etats-Unis d'Amérique VINGT FOIS PLUS FORT qu'il ne l'a été jusqu'à présent", écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

"En outre, nous détruirons des cibles faciles qui rendront virtuellement impossible pour l'Iran de se reconstruire comme nation - la mort, le feu et la furie régneront sur eux", ajoute-t-il. "Mais j'espère, et je prie, que cela ne se produise pas".

01h10 - Il appartient aux Gardiens de la révolution iranienne de "déterminer la fin de la guerre", dit un porte-parole, cité par la presse officielle iranienne.

Téhéran ne permettra à "aucun litre de pétrole" d'être exporté depuis la région si les Etats-Unis et Israël poursuivent leurs attaques, ajoute ce porte-parole des Gardiens iraniens.

Ces commentaires interviennent après que le président américain Donald Trump a déclaré que la guerre était "pratiquement terminée".

