En course pour le Mondial 2026, la Tchéquie montre la porte à Ivan Hašek
Na shledanou Ivan.
La défaite surprise sur le terrain des Îles Féroé ce dimanche (2-1) n’est pas passée. Deuxième de son groupe et encore en bonne position pour accéder aux barrages, la Tchéquie n’a pas digéré ce revers. La fédération a donc décidé ce mercredi de se séparer de son sélectionneur Ivan Hašek , présent sur le banc depuis 2024.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer