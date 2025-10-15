 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

En course pour le Mondial 2026, la Tchéquie montre la porte à Ivan Hašek
information fournie par So Foot 15/10/2025 à 16:17

En course pour le Mondial 2026, la Tchéquie montre la porte à Ivan Hašek

En course pour le Mondial 2026, la Tchéquie montre la porte à Ivan Hašek

Na shledanou Ivan.

La défaite surprise sur le terrain des Îles Féroé ce dimanche (2-1) n’est pas passée. Deuxième de son groupe et encore en bonne position pour accéder aux barrages, la Tchéquie n’a pas digéré ce revers. La fédération a donc décidé ce mercredi de se séparer de son sélectionneur Ivan Hašek , présent sur le banc depuis 2024.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kluivert viré d'Indonésie
    Kluivert viré d'Indonésie
    information fournie par So Foot 16.10.2025 09:42 

    Kluivert de rage ! Patrick Kluivert et l’Indonésie, c’est terminé ! Le Batave a été démis de ses fonctions de sélectionneur de l’Indonésie , a annoncé sa fédé dans un communiqué. « La fin de cette collaboration a été décidée d’un commun accord, compte tenu de la ... Lire la suite

  • Tennis: Djokovic, "un gars génial" assure Aryna Sabalenka
    Tennis: Djokovic, "un gars génial" assure Aryna Sabalenka
    information fournie par AFP Video 16.10.2025 09:39 

    La N.1 mondiale Aryna Sabalenka a expliqué dans un entretien à l'AFP mercredi qu'elle "adore" s'entraîner avec Novak Djokovic, "un gars génial" qui "l'aide" dans sa carrière.

  • Le Collectif nantais, c'est terminé
    Le Collectif nantais, c'est terminé
    information fournie par So Foot 16.10.2025 09:27 

    C’est qui qui a fêté ça ? C’est Kita ! Le collectif nantais arrête ses activités. Lancé en juin 2021, le candidat au rachat du FC Nantes met un terme à ses démarches , et laisse en rade les supporters nantais qui aspiraient à un changement de gouvernance. « Face ... Lire la suite

  • Les Bleuets éliminés aux tirs au but par le Maroc
    Les Bleuets éliminés aux tirs au but par le Maroc
    information fournie par So Foot 16.10.2025 01:21 

    Maroc 1-1 (5-4 TAB) France Buts : Olmeta (csc, 32ᵉ) pour le Maroc // Michal (59ᵉ) pour la France Dans le remake de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc, les Lions de l’Atlas l’ont emporté aux tirs au but (1-1, 5-4 TAB) et se sont ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank