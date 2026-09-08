En colère dans des mails, Olivier Létang convoqué par la commission de discipline
Rattrapé par la patrouille. Nouvelle commission de discipline pour Olivier Létang . C’est ce qu’a annoncé ce mardi le Conseil national de l’éthique. La raison ? Un énième pétage de plombs contre l’arbitrage après Lille-PSG après le temps additionnel laissé par Eric Wattellier.
Dans un rapport complémentaire dévoilé par L’Equipe , l’arbitre indique d’abord que le président lillois a « crié au scandale » , en déclarant que « c’était toujours pareil » . Il a ensuite envoyé au directeur national de l’arbitrage « un message ainsi libellé : « Je vous avais prévenu ! c’est honteux ! » » .…
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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