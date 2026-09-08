En colère dans des mails, Olivier Létang convoqué par la commission de discipline

En colère dans des mails, Olivier Létang convoqué par la commission de discipline

Rattrapé par la patrouille. Nouvelle commission de discipline pour Olivier Létang . C’est ce qu’a annoncé ce mardi le Conseil national de l’éthique. La raison ? Un énième pétage de plombs contre l’arbitrage après Lille-PSG après le temps additionnel laissé par Eric Wattellier.

Dans un rapport complémentaire dévoilé par L’Equipe , l’arbitre indique d’abord que le président lillois a « crié au scandale » , en déclarant que « c’était toujours pareil » . Il a ensuite envoyé au directeur national de l’arbitrage « un message ainsi libellé : « Je vous avais prévenu ! c’est honteux ! » » .…

LP pour SOFOOT.com