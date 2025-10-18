En Belgique, le match Standard-Antwerp arrêté à cause de jets de gobelets

Et l’écologie, bordel ?

Le match de première division belge entre le Standard de Liège et le Royal Antwerp, qui se tenait vendredi soir à Sclessin, a été interrompu à la 89 e minute par l’arbitre de la rencontre Lothar D’Hondt après plusieurs jets de gobelet – vraisemblablement de la part de supporters locaux – en sa direction . Le score était pourtant d’un but à zéro… pour le Standard, mais certaines décisions de l’homme en jaune avaient électrisé l’atmosphère.…

JB pour SOFOOT.com