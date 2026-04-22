En balade, le PSG abandonne Nantes

En balade malgré les piques des supporters nantais et quelques contres, le PSG a laissé ses vedettes promener Nantes (3-0), qui dira bientôt au revoir à la Ligue 1. Paris a d'autres objectifs.

Paris Saint-Germain 3-0 FC Nantes

Buts : Kvaratskhelia (SP, 13 e et 49 e ), Doué (38 e ) pour les Parisiens

C’est un match d’août, 15 heures, quand les organismes ne sont pas frais et que les Parisiens reviennent de vacances. Le moment sert à collecter un peu de confiance comme on chope des UV. Pourtant, on est fin avril. Une équipe doit sauver son honneur (ou s’excuser pour sa saison), l’autre doit retrouver la rue de la gloire. À la même époque la saison dernière, le PSG avait laissé deux points cadeaux à Nantes. L’anomalie est logiquement réparée (3-0) . Nantes n’a pris que six points lors de la phase retour et peut pleurer.…

Par Ulysse Llamas, au Parc des Princes pour SOFOOT.com