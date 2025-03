En balade, le Barça reprend ses distances en tête de la Liga

Barcelone 4-1 Girona

Buts : Krejci (43 e , CSC), Lewandowski (61 e et 77 e ) et Torres (86 e ) pour les Blaugrana // Danjuma (53 e ) pour les Blanquivermells

Pour son deuxième match en quatre jours, le Barça n’a pas fait dans le détail face à Girona (4-1) . Bien trop forts pour leurs voisins catalans, les joueurs d’Hansi Flick ont pris leur temps avant d’assurer un succès inévitable, tant ils ont dominé la rencontre de la tête et des épaules, et prennent respectivement 3 et 9 points d’avance sur le Real et l’Atlético. Longtemps imprécis, ils ont finalement ouvert le score sur un coup du sort, quand Ladislav Krejci a trompé son propre gardien sur un coup franc de Lamine Yamal. Intenable tout au long du match, le jeune prodige barcelonais n’a pas marqué mais a sans aucun doute été le joueur le plus dangereux cet après midi. Sa frappe enroulée en fin de partie aurait mérité meilleur sort que de s’écraser sur l’équerre, à l’image de la tentative lointaine d’Eric Garcia, qui s’est achevée sur le montant de Paulo Gazzaniga.…

JF pour SOFOOT.com