En Argentine, Independiente Rivadavia remporte le premier trophée majeur de son histoire
information fournie par So Foot 06/11/2025 à 11:21

En Argentine, Independiente Rivadavia remporte le premier trophée majeur de son histoire

En Argentine, Independiente Rivadavia remporte le premier trophée majeur de son histoire

Il n’y a pas que la Ligue des champions dans le football.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, à Córdoba, Independiente Rivadavia a offert au football un de ces petits miracles de Copa en décrochant le premier titre de son histoire : deux rouges, quatre buts et une séance de tirs au but. Le match démarre à fond, à la 5ᵉ minute, Maximiliano Amarfil (Rivadavia) s’essaye déjà au tacle homicide, histoire de marquer son territoire. Premier jaune. Il aurait pu en rester là, mais non, l’artisan persévère. À la 40ᵉ, re-belote, tacle d’abattoir sur les abords de sa surface, deuxième jaune, rouge. Rideau. Un chef-d’œuvre d’autodestruction, comme seuls les milieux argentins savent les peindre.…

