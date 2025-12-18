En Alsace, il y a les quetsches et El Mourabet

Alors qu’il évolue dans un effectif cueilli aux quatre coins du monde et à prix d’or pour mûrir à Strasbourg, Samir El Mourabet a été récolté à quelques minutes de la Meinau. À 20 ans, il a même disputé tous les matchs de cette saison de Ligue 1, s’affichant comme l’anomalie, mais aussi le futur porte-drapeau de BlueCo.

Il aurait pu être perdu dans la province de Murcie, jouer pour ElPozo, le club d’une marque de charcuterie au chiffre d’affaires supérieur au milliard d’euros. Fin décembre, sur un parquet, il aurait affronté le Barça dans un choc au sommet de la Liga Nacional de Fútbol Sala, la D1 espagnole de futsal, en VF. Il n’en aurait rien à foutre de Crystal Palace, n’aurait pas su où était Breidavik, encore moins Jagiellonia Białystok, n’aurait pas été leader de la C4, ou n’aurait pas joué les premiers rôles en Ligue 1. Samir El Mourabet ne connaît pas ce monde parallèle. Il a choisi le foot à 11, il a choisi Strasbourg, sa ville.

Samir mure à la table des grands

Dans un effectif renforcé par l’injection de plus de 125 millions d’euros cet été, un gamin de 20 ans est indiscutable au milieu. Samir El Mourabet a joué tous les matchs de Ligue 1 cette saison dans une équipe composée de Sud-Américains, d’Anglais et de Belges. Un type qui a grandi dans la Cité de l’Ill, au nord de Strasbourg. Il est le chouchou de Diego Moreira, un des cadres du vestiaire. Son entraîneur, Liam Rosenior, est élogieux sur son pied gauche. « Je m’en fiche de son prix » , pose-t-il au Républicain lorrain . L’Anglais raconte la première fois qu’il l’a vu avec la réserve, ce « ouah » qu’il a fait, sa compréhension du jeu, son « sens du placement » . Ses formateurs sont dans cette lignée, affirmant que Rosenior est la personne idéale pour le faire progresser. Il a signé son premier contrat professionnel en mai 2024. Il aurait pu être transféré à Aubagne, en National, y jouer numéro 10. « C’est un garçon qui marque les esprits. On apprécie, parce qu’il a un toucher de balle au-dessus de la moyenne, un pied gauche magnifique » , décrit par exemple Patrice Feys, conseiller technique de la Ligue du Grand Est.…

Propos recueillis par SF et UL, sauf mentions.

Par Sacha François et Ulysse Llamas pour SOFOOT.com