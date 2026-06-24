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En Allemagne, Bastian Schweinsteiger accusé de propos racistes pendant un match
information fournie par So Foot 24/06/2026 à 15:14

En Allemagne, Bastian Schweinsteiger accusé de propos racistes pendant un match

En Allemagne, Bastian Schweinsteiger accusé de propos racistes pendant un match

Après Rafael Van Der Vaart, c’est au tour d’un autre ancien milieu de terrain de se laisser aller à des propos racistes. Dimanche soir, en marge de Côte d’Ivoire-Allemagne, Bastian Schweinsteiger a qualifié le football pratiqué par les Ivoiriens de « sauvage » , généralisant au passage la tactique ivoirienne à celle du « football africain » . Le tout en direct à la télévision publique allemande, ce qui a provoqué des indignations au pays.

La chaîne allemande laisse couler

Plusieurs médias allemands ont jugé ces propos très déplacés. L’ancien Bavarois est « accusé d’utiliser des stéréotypes racistes et coloniaux réduisant les Noirs à de prétendus attributs physiques plutôt que de reconnaître leurs capacités intellectuelles » , écrit Die Deutsche Welle.

ABS pour SOFOOT.com

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