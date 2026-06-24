En Allemagne, Bastian Schweinsteiger accusé de propos racistes pendant un match

Après Rafael Van Der Vaart, c’est au tour d’un autre ancien milieu de terrain de se laisser aller à des propos racistes. Dimanche soir, en marge de Côte d’Ivoire-Allemagne, Bastian Schweinsteiger a qualifié le football pratiqué par les Ivoiriens de « sauvage » , généralisant au passage la tactique ivoirienne à celle du « football africain » . Le tout en direct à la télévision publique allemande, ce qui a provoqué des indignations au pays.

La chaîne allemande laisse couler

Plusieurs médias allemands ont jugé ces propos très déplacés. L’ancien Bavarois est « accusé d’utiliser des stéréotypes racistes et coloniaux réduisant les Noirs à de prétendus attributs physiques plutôt que de reconnaître leurs capacités intellectuelles » , écrit Die Deutsche Welle. …

ABS pour SOFOOT.com