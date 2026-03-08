 Aller au contenu principal
Emmanuel Macron se rendra lundi 9 mars à Chypre - Elysee
information fournie par Reuters 08/03/2026 à 11:33

Emmanuel Macron se rendra lundi 9 mars à Chypre, qui détient actuellement la présidence tournant de l'Union européenne et qui a été touché il y a une semaine par un drone de fabrication iranienne, deux jours après le déclenchement de la guerre contre l'Iran par les Etats-Unis et Israël.

"Il s'agira de renforcer avec nos partenaires européens la sécurité autour de Chypre et en Méditerranée orientale, en vue de contribuer à la désescalade dans la région", a annoncé dimanche l'Elysée, ajoutant que le président de la République rencontrerait sur l'île Nikos Christodoulides, président de Chypre et Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre grec.

"Cette visite permettra également au chef de l'Etat de souligner l'importance de garantir la liberté de navigation et la sécurité maritime de la mer rouge au détroit d'Ormouz, notamment grâce à l'opération maritime Aspides de l'Union européenne".

(Elizabeth Pineau, édité par Benoit Van Overstraeten)

Proche orient
Guerre en Iran
Emmanuel Macron
