Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Emmanuel Macron promet d'agir pour obtenir la libération de Christophe Gleizes
information fournie par So Foot•04/12/2025 à 11:54
Emmanuel Macron promet d'agir pour obtenir la libération de Christophe Gleizes
#FreeChristopheGleizes.
Emprisonné depuis juin pour
« apologie du terrorisme »
, le journaliste Christophe Gleizes a vu sa lourde peine de sept ans de prison confirmée ce mercredi par la cour d’appel de Tizi Ouzou.…
Plus c’est gros, moins ça passe. C’est bien connu, quand ça fait plusieurs fois que t’es témoin d’une scène de crime, tu commences à être sur la liste des suspects. C’est le sentiment que certains commencent à avoir avec Lucas Paquetá.… SF pour SOFOOT.com
Les proches du journaliste français Christophe Gleizes espèrent une grâce du président algérien après la confirmation en appel de sa condamnation à sept ans de prison en Algérie, tandis que l'Elysée a promis jeudi de continuer à "agir" pour "obtenir sa libération". ...
Lire la suite
Un retour anticipé. Ce jeudi, les joueurs du Paris Saint-Germain se sont entrainés devant les médias au Campus PSG, à deux jours de la réception du Stade rennais . L’occasion d’observer l’état physique des différents éléments de l’effectif. Sorti sur civière fin ...
Lire la suite
On a raté une paire Touré-Semak… Yaya Touré a donc attendu 2025 pour raconter l’un des épisodes les plus étranges de son début de carrière : son transfert avorté au PSG. À l’époque, en 2004, il veut venir à Paris. Paris veut de lui. Tout le monde est content, sauf ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer