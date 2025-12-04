 Aller au contenu principal
Emmanuel Macron promet d'agir pour obtenir la libération de Christophe Gleizes
information fournie par So Foot 04/12/2025 à 11:54

#FreeChristopheGleizes.

Emprisonné depuis juin pour « apologie du terrorisme » , le journaliste Christophe Gleizes a vu sa lourde peine de sept ans de prison confirmée ce mercredi par la cour d’appel de Tizi Ouzou.…

