Déjà accusé de paris truqués, Lucas Paquetá rappelé à l'ordre après son expulsion
Plus c’est gros, moins ça passe.
C’est bien connu, quand ça fait plusieurs fois que t’es témoin d’une scène de crime, tu commences à être sur la liste des suspects. C’est le sentiment que certains commencent à avoir avec Lucas Paquetá.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer