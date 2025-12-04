 Aller au contenu principal
Ligue 1 : Désiré Doué de retour à l’entrainement du PSG, Lucas Chevalier probablement forfait contre Rennes
information fournie par So Foot 04/12/2025 à 12:40

Un retour anticipé.

Ce jeudi, les joueurs du Paris Saint-Germain se sont entrainés devant les médias au Campus PSG, à deux jours de la réception du Stade rennais . L’occasion d’observer l’état physique des différents éléments de l’effectif. Sorti sur civière fin octobre lors du match nul contre Lorient (1-1), Désiré Doué s’est entrainé normalement avec ses coéquipiers , laissant présager un retour prochain à la compétition.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
