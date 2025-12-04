Ligue 1 : Désiré Doué de retour à l’entrainement du PSG, Lucas Chevalier probablement forfait contre Rennes
Un retour anticipé.
Ce jeudi, les joueurs du Paris Saint-Germain se sont entrainés devant les médias au Campus PSG, à deux jours de la réception du Stade rennais . L’occasion d’observer l’état physique des différents éléments de l’effectif. Sorti sur civière fin octobre lors du match nul contre Lorient (1-1), Désiré Doué s’est entrainé normalement avec ses coéquipiers , laissant présager un retour prochain à la compétition.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer