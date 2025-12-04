Yaya Touré raconte son transfert avorté au PSG
On a raté une paire Touré-Semak…
Yaya Touré a donc attendu 2025 pour raconter l’un des épisodes les plus étranges de son début de carrière : son transfert avorté au PSG. À l’époque, en 2004, il veut venir à Paris. Paris veut de lui. Tout le monde est content, sauf ceux qui gèrent le dossier autour de lui.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
