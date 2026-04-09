Emmanuel Macron au Vatican, rencontre vendredi avec Léon XIV

(Actualisé avec début de la visite officielle)

Le président français Emmanuel Macron a entamé jeudi une visite de deux jours au Vatican où il s'entretiendra avec le pape Léon XIV, chef d'Etat du Vatican, des moyens de régler par la voie diplomatique les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

Deux fois reportée, cette visite officielle sera la première du chef de l'Etat depuis le début du pontificat du premier pape américain de l'Histoire, qui a succédé en mai 2025 au pape François.

Pas de "volet italien" lors de ce déplacement de deux jours du président français qui rencontrera, outre le souverain pontife, des responsables comme le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, et Mgr Paul Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États.

Pour sa cinquième visite dans le plus petit Etat du monde, Emmanuel Macron a commencé par des entretiens avec des responsables de la communauté Sant'Egidio, dont son fondateur Andrea Riccardi. Créée en 1968, cette communauté chrétienne a conduit plusieurs médiations dans des conflits internationaux.

Une semaine après les fêtes de Pâques qui ont vu le pape Léon appeler "ceux qui ont le pouvoir de déclencher des guerres" à "choisir la paix", les deux dirigeants aborderont en particulier le conflit au Moyen-Orient et ses répercussions, singulièrement sur le Liban, où le pape s'est rendu en décembre.

Dans ses nombreux messages de paix, Léon XIV a interpellé le président américain, Donald Trump, invité à "chercher une porte de sortie" à l'offensive israélo-américaine lancée le 28 février contre l'Iran.

Prévu vendredi à 10h00, l'entretien entre Emmanuel Macron et Léon XIV sera l'occasion d'un "dialogue approfondi sur les enjeux de paix et d'action face aux crises internationales", souligne l'Elysée.

L'Algérie, avec laquelle la France cherche à rétablir des relations distendues et où le pape se rend la semaine prochaine, pourrait s'inviter dans les discussions. Après Alger, la tournée africaine de dix jours conduira le souverain pontife au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale.

Au chapitre sociétal, la loi sur la "fin de vie" en discussion au Parlement français pourrait être abordée, à l'heure où l'Eglise s'inquiète des possibles dérives d'un texte qu'Emmanuel Macron souhaite voir adopté avant son départ de l'Élysée, au printemps 2027.

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par Sophie Louet)