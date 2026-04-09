Emmanuel Macron au Vatican pour des entretiens avec Léon XIV sur les conflits du moment

Le pape Léon XIV en retour au Vatican, à Castel Gandolfo

Le président français ‌Emmanuel Macron entame ce jeudi une visite de deux jours au Vatican où il s'entretiendra ​avec le pape Léon XIV, chef d'Etat du Vatican, des moyens de régler par la voie diplomatique les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

Deux fois reportée, cette visite officielle sera ​la première du chef de l'Etat depuis le début du pontificat du premier pape américain de l'Histoire, qui a succédé ​en mai 2025 au pape François.

Pas de "volet italien" ⁠lors de ce déplacement de deux jours du président français qui rencontrera, outre ‌le souverain pontife, des responsables comme le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, et Mgr Paul Gallagher, secrétaire pour les relations avec les ​États.

Pour sa cinquième visite dans ‌le plus petit Etat du monde, Emmanuel Macron doit aussi s'entretenir ⁠avec des responsables de la communauté Sant'Egidio, dont son fondateur Andrea Riccardi. Créée en 1968, cette communauté chrétienne a conduit plusieurs médiations dans des conflits internationaux.

Une semaine après les fêtes ⁠de Pâques qui ont ‌vu le pape Léon appeler "ceux qui ont le pouvoir de déclencher des ⁠guerres" à "choisir la paix", les deux dirigeants aborderont en particulier le conflit au Moyen-Orient ‌et ses répercussions, singulièrement sur le Liban, où le pape s'est rendu ⁠en décembre.

Dans ses nombreux messages de paix, Léon XIV a interpellé le ⁠président américain, Donald Trump, ‌invité à "chercher une porte de sortie" à l'offensive israélo-américaine lancée le 28 février contre l'Iran.

Prévu ​vendredi en milieu de matinée, l'entretien entre ‌Emmanuel Macron et Léon XIV sera l'occasion d'un "dialogue approfondi sur les enjeux de paix et d'action face aux crises ​internationales", souligne l'Elysée.

L'Algérie, avec laquelle la France cherche à rétablir des relations distendues et où le pape se rend la semaine prochaine, pourrait s'inviter dans les discussions. ⁠Après Alger, la tournée africaine de dix jours conduira le souverain pontife au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale.

Au chapitre sociétal, la loi sur la "fin de vie" en discussion au Parlement français pourrait être abordée, à l'heure où l'Eglise s'inquiète des possibles dérives d'un texte qu'Emmanuel Macron souhaite voir adopté avant son départ de l'Élysée, au printemps 2027.

(Reportage Elizabeth ​Pineau, édité par Sophie Louet)