Emmanuel Macron a parlé plus d'une heure avec Trump et ses partenaires européens-Elysée
information fournie par Reuters 16/08/2025 à 09:38

Le Président de la République Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone samedi matin avec le Président Donald Trump et ses partenaires européens, a-t-on appris samedi auprès de l'Elysée.

L'échange, organisé au lendemain du sommet Trump-Poutine en Alaska, a duré plus d'une heure, a-t-on ajouté de même source.

(Reportage Layli Foroudi, avec Gilles Guillaume)

Guerre en Ukraine
Emmanuel Macron
Donald Trump
