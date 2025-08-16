Emmanuel Macron a parlé plus d'une heure avec Trump et ses partenaires européens-Elysée

Le Président de la République Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone samedi matin avec le Président Donald Trump et ses partenaires européens, a-t-on appris samedi auprès de l'Elysée.
L'échange, organisé au lendemain du sommet Trump-Poutine en Alaska, a duré plus d'une heure, a-t-on ajouté de même source.
(Reportage Layli Foroudi, avec Gilles Guillaume)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer