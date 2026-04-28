Emmanuel Emegha remercie Elye Wahi après son match contre l’OM

Des félicitations qui font notamment suite à l’accrochage de l’attaquant ivoirien avec Leonardo Balerdi , le stoppeur marseillais. « Merci Elye » , une photo doigt dans le nez du Marseillais et plusieurs émojis cœur : bref, une nouvelle preuve d’un désamour plus qu’important pour le défenseur central argentin, dans la corportation des attaquants.

Comme un air de déjà-vu

Ces chamailleries ne font pas figure de nouveauté entre les différents protagonistes. En zone mixte, après le duel entre les Alsaciens et les Marseillais il y a quelques mois (1-1), Emegha avait déjà mis de l’huile sur le feu : « C’est un petit pour moi ». Un sentiment de supériorité qu’il avait expliqué par le style de jeu de son adversaire, pas à son goût : « Comme tout le monde l’a vu, il n’a fait que se battre, parler… Ce n’est pas du football. Joue simplement au foot. » …

TC pour SOFOOT.com