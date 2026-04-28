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Emmanuel Emegha remercie Elye Wahi après son match contre l’OM
information fournie par So Foot 28/04/2026 à 08:54

Emmanuel Emegha remercie Elye Wahi après son match contre l’OM

Emmanuel Emegha remercie Elye Wahi après son match contre l’OM

Décidément, Leonardo Balerdi n’a pas beaucoup d’amis. Dans une story publiée sur Instagram, l’attaquant strasbourgeois Emmanuel Emegha a salué la prestation d’Elye Wahi contre Marseille (1-1), ponctuée d’une panenka après avoir subi le chambrage intensif des Phocéens et notamment du trio argentin Balerdi – Medina – Rulli.

Des félicitations qui font notamment suite à l’accrochage de l’attaquant ivoirien avec Leonardo Balerdi , le stoppeur marseillais. « Merci Elye » , une photo doigt dans le nez du Marseillais et plusieurs émojis cœur : bref, une nouvelle preuve d’un désamour plus qu’important pour le défenseur central argentin, dans la corportation des attaquants.

Comme un air de déjà-vu

Ces chamailleries ne font pas figure de nouveauté entre les différents protagonistes. En zone mixte, après le duel entre les Alsaciens et les Marseillais il y a quelques mois (1-1), Emegha avait déjà mis de l’huile sur le feu : « C’est un petit pour moi ». Un sentiment de supériorité qu’il avait expliqué par le style de jeu de son adversaire, pas à son goût : « Comme tout le monde l’a vu, il n’a fait que se battre, parler… Ce n’est pas du football. Joue simplement au foot. »

TC pour SOFOOT.com

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