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Michael Olise sort-il d’un film de Miyazaki ?
information fournie par So Foot 28/04/2026 à 09:43

Michael Olise sort-il d’un film de Miyazaki ?

Michael Olise sort-il d’un film de Miyazaki ?

On le dit nonchalant, je-m’en-foutiste ou pire : irrespectueux. En réalité, Michael Olise vit seul, cultive son jardin loin des médias, des réseaux sociaux et des sponsors. Et si le joueur du Bayern Munich sortait d’un film de Miyazaki ?

Olise fait des doigts d’honneur, Olise ne fête pas le titre avec le Bayern Munich, Olise ne répond pas aux médias, Olise joue aux échecs devant ses supporters, Olise est prétentieux… Avant de savoir comment la défense du PSG essayera de contenir son pied gauche, Michael Olise concentre les regards en dehors du terrain ces dernières semaines. Il semble bouder, à l’arrière de son groupe. L’histoire d’un gamin qui fait la tête, c’est le début du Voyage de Chihiro. Le film est né en 2001, l’année de naissance du gaucher. Son doigt d’honneur, adressé à Jamal Musiala, qui voulait simplement le prendre en photo après un match incroyable à Mayence, en apporte l’ultime preuve : Michael Olise est un personnage de Hayao Miyazaki.

Les métamorphoses d’Olise

À première vue, absolument rien ne semble lier l’ancien de Crystal Palace au réalisateur de Mon voisin Totoro, Ponyo sur la falaise et bien d’autres chefs-d’œuvre. Le footballeur n’est pas japonais, il est encore moins chat-bus, poisson à robe rose ou château ambulant. Pour imaginer le médaillé d’argent aux JO sortir des traits de Miyazaki, il faut se projeter en banlieue de Tokyo, à l’intérieur d’un studio paisible : un dessin en courbes, fluide et élancé. Le générique du Voyage de Chihiro, l’héroïne partie en quête de ses parents transformés en cochons , récite : « Du ciel, ils ne voient que le bleu. Ils se trompent, ces hommes si sûrs d’eux. Ils voient la route, longue et sans fin. Moi, la lumière, je la tiens dans mes deux mains. »

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

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