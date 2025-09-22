Emmanuel Emegha déclare sa flamme à Ilan Kebbal
Vrai sait reconnaître vrai.
Après la victoire de Strasbourg face au Paris FC (2-3), ce dimanche, Emmanuel Emegha auteur d’une passe dé et d’un but, a tenu à vanter les mérites de l’un de ses adversaires : Ilan Kebbal . À l’issue du match, le capitaine alsacien et futur attaquant de Chelsea a pris une photo avec le milieu offensif du Paris FC, postée sur Snapchat avec la mention écrivant « Il est trop fort lui » suivi de plusieurs cœurs. Une véritable déclaration d’amour.…
KM pour SOFOOT.com
