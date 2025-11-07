Emiliano Martínez déclassé par Unai Emery à Aston Villa
« Dibu » perd le brassard.
Ce jeudi soir, Aston Villa est allé s’imposer dans le match sous tension face au Maccabi Tel Aviv (2-0). Alors que le capitaine titulaire John McGinn n’était pas sur le terrain, le coach Unai Emery a donné le brassard à son défenseur Ezri Konsa. Un geste inattendu, alors que le gardien Emiliano Martinez est l’habituel vice-capitaine. …
CDB pour SOFOOT.com
