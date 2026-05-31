Embolo et la Suisse démarrent leur prépa par une victoire

Suisse 4-1 Jordanie

Buts : Embolo (28 e , SP), Ndoye (33 e ), Xhaka, (45 e +9, SP) et Fassnacht (79 e ) pour les Suisses // Al-Fakhouri (52 e ) pour les Jordaniens

Avec onze changements. Pour son premier match amical de préparation au Mondial, la Suisse s’est largement imposée contre la Jordanie (4-1) . Le pays à la Croix blanche signe par la même occasion sa première victoire de 2026 . Les trois helvètes de Ligue 1 ont fait parler d’eux : Breel Embolo a scoré sur penalty son 24 ème but en sélection. Yvon Mvogo, titulaire, n’a pas encaissé de but et Denis Zakaria a été aligné en défense, sans trop être inquiété par la 63 e nation au classement FIFA.…

UL pour SOFOOT.com