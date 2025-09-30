Elye Wahi revient sur son passage raté à l’OM
Des nouvelles de Francfort.
Dans un entretien accordé à L’Équipe , Elye Wahi a une nouvelle fois évoqué son départ prématuré de l’Olympique de Marseille contre sa volonté . Après six petits mois passés dans la cité phocéenne, l’ancien Montpelliérain confirme à nouveau que quitter les Olympiens n’était pas dans ses plans , mais assure ne garder aucune rancune.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer