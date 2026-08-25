Elye Wahi est officiellement de retour à l'OGC Nice

Elye Wahi est officiellement de retour à l'OGC Nice

Guess who’s back , écrivait l’OGC Nice. Wahi, always him . Il ne manquait plus que l’officialisation de son retour, c’est chose faite depuis ce lundi soir. Elye Wahi retourne au Gym sous la forme d’un prêt payant d’1,5 million d’euros, assorti d’une option d’achat estimée à 15 briques par L’Équipe .

Un effort financier d’Ineos envers son club de l’Eintracht Francfort pour faire revenir celui qui, à son retour, a déjà fait lever les foules à l’aéroport.…

NB pour SOFOOT.com