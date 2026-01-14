Éliminés de Coupe de Belgique, les joueurs du Club Bruges pète les plombs

C’est ce qu’on appelle une sortie avec panache… La soirée aurait pu se terminer tranquillement mardi, en quarts de finale de Coupe de Belgique, entre Charleroi et le Club Bruges (2-0) alors que le match était vraisemblablement plié. Au lieu de ça, les Brugeois d’humeur volcaniques ont fait basculer la rencontre dans le chaos.

🟥 | Shandre Campbell verloor volledig zijn geduld aan het einde van #CHACLU! 😶‍🌫️🥊 Bekijk de #CrokyCup GRATIS in de DAZN-app! 📲 pic.twitter.com/DOKQxKRNSm…

