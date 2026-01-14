 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Éliminés de Coupe de Belgique, les joueurs du Club Bruges pète les plombs
information fournie par So Foot 14/01/2026 à 16:03

Éliminés de Coupe de Belgique, les joueurs du Club Bruges pète les plombs

Éliminés de Coupe de Belgique, les joueurs du Club Bruges pète les plombs

C’est ce qu’on appelle une sortie avec panache… La soirée aurait pu se terminer tranquillement mardi, en quarts de finale de Coupe de Belgique, entre Charleroi et le Club Bruges (2-0) alors que le match était vraisemblablement plié. Au lieu de ça, les Brugeois d’humeur volcaniques ont fait basculer la rencontre dans le chaos.

🟥 | Shandre Campbell verloor volledig zijn geduld aan het einde van #CHACLU! 😶‍🌫️🥊 Bekijk de #CrokyCup GRATIS in de DAZN-app! 📲 pic.twitter.com/DOKQxKRNSm…

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La programmation des huitièmes de finale de la Coupe de France est connue
    La programmation des huitièmes de finale de la Coupe de France est connue
    information fournie par So Foot 14.01.2026 16:55 

    Demandez le programme ! Les seizièmes de Coupe de France à peine digérés, la FFF a dévoilé le menu du tour suivant ce mercredi. 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘𝗦 𝟴𝗘𝗦 🗓️📺 On se retrouve dans 3 semaines sur les antennes de @beinsports_FR et @francetvsport pour un nouveau tour ... Lire la suite

  • Jude Bellingham dément « les tas de merde » sortis sur lui
    Jude Bellingham dément « les tas de merde » sortis sur lui
    information fournie par So Foot 14.01.2026 16:51 

    Take a bad rumor and make it better. Ça a commencé comme une énième rumeur made in réseaux : selon plusieurs comptes relayant des “sources” espagnoles, le vestiaire du Real Madrid aurait été coupé en deux sous Xabi Alonso, avec Jude Bellingham, Vinícius et Federico ... Lire la suite

  • L'ex-directeur sportif de la Juventus et de Tottenham au chevet de la Fiorentina
    L'ex-directeur sportif de la Juventus et de Tottenham au chevet de la Fiorentina
    information fournie par So Foot 14.01.2026 16:25 

    Le vigile del fuoco de service. 18 e de Serie A, à trois points du premier non-relégable (avec un match de plus), la Fiorentina tente comme elle peut de se tirer d’affaire. Le club toscan a annoncé ce mercredi l’arrivée de Fabio Paratici au poste de directeur sportif. ... Lire la suite

  • Emmanuel Adebayor a trouvé son successeur à Manchester City
    Emmanuel Adebayor a trouvé son successeur à Manchester City
    information fournie par So Foot 14.01.2026 16:07 

    On a vu pire pour débuter chez un cador. En marquant le premier but des Citizens face à Newcastle en League Cup (victoire 2-0 de Manchester City), Antoine Semenyo s’est offert son deuxième but en deux matchs avec son nouveau club. L’international ghanéen, qui a ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank