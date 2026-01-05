 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Éliminée par le pays hôte, la Tanzanie est déçue de l’arbitrage
information fournie par So Foot 05/01/2026 à 09:12

Éliminée par le pays hôte, la Tanzanie est déçue de l’arbitrage

Éliminée par le pays hôte, la Tanzanie est déçue de l’arbitrage

Les Taifa Stars voient rouge.

Éliminée par le Maroc (1-0), la Tanzanie estime avoir été lésée par l’arbitrage , notamment après un contact litigieux dans la surface marocaine en fin de match entre Adam Masina et Iddy Nado, jamais sanctionné ni même revu à la VAR. Une décision qui a mis le feu aux poudres côté tanzanien, entre colère sur le banc et incompréhension générale.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Rúben Amorim (encore) sur la sellette
    Rúben Amorim (encore) sur la sellette
    information fournie par So Foot 05.01.2026 09:43 

    Un divorce à l’anglaise à prévoir ? Depuis le 1 er novembre 2024, date de son arrivée sur le banc de Manchester United, Rúben Amorim semble constamment coincé dans des montagnes russes . Problème : celles-ci ont plus de chutes que de montées et les loopings font ... Lire la suite

  • Luis Enrique enrage contre les interruptions de match au Parc
    Luis Enrique enrage contre les interruptions de match au Parc
    information fournie par So Foot 05.01.2026 09:20 

    Mauvais joueur. « Stop aux chants discriminatoires ! Le match peut être arrêté et perdu pour le club » , pouvait-on lire, dimanche, en marge de la victoire sur le Paris FC, sur les écrans géants du Parc des Princes – comme si la seule raison valable de ne pas clamer ... Lire la suite

  • Après le fiasco de la CAN, la Tunisie se sépare de son sélectionneur
    Après le fiasco de la CAN, la Tunisie se sépare de son sélectionneur
    information fournie par So Foot 04.01.2026 23:52 

    La sanction n’aura pas tardé à tomber. Eliminée de la CAN par le Mali après un huitième de finale disputé presque en intégralité à onze contre dix, la Tunisie quitte la compétition la tête basse. Moins de 24h après ce terrible échec, la Fédération a annoncé le ... Lire la suite

  • Florian Thauvin en remet une couche sur son chambrage avec Charlie Cresswell
    Florian Thauvin en remet une couche sur son chambrage avec Charlie Cresswell
    information fournie par So Foot 04.01.2026 23:31 

    Nananananère ! L’image a beaucoup fait parler vendredi soir dans la foulée de la démonstration lensoise à Toulouse : dans la foulée du premier but, inscrit par Wesley Saïd, Florian Thauvin et Adrien Thomasson ont chambré Charlie Cresswell . Au point que le défenseur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank