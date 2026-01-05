Éliminée par le pays hôte, la Tanzanie est déçue de l’arbitrage
Les Taifa Stars voient rouge.
Éliminée par le Maroc (1-0), la Tanzanie estime avoir été lésée par l’arbitrage , notamment après un contact litigieux dans la surface marocaine en fin de match entre Adam Masina et Iddy Nado, jamais sanctionné ni même revu à la VAR. Une décision qui a mis le feu aux poudres côté tanzanien, entre colère sur le banc et incompréhension générale.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
