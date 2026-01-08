Éli Junior Kroupi adoubé par une ancienne star de Premier League

Vrai reconnaît vrai. Alors qu ‘Éli Junior Kroupi continue d’enflammer l’Angleterre après avoir inscrit son septième but en Premier League ce mercredi contre Tottenham (victoire 3-2 de Bournemouth), un certain Daniel Sturridge n’a pas tari d’éloges au sujet de la pépite des Cherries .

Sur X, le plus fidèle patient des infirmeries anglaises s’est montré impressionné par les performances de l’attaquant formé au FC Lorient : « Non… Eli Kroupi est clinique. À 19 ans, il est déjà l’un des meilleurs finisseurs de Premier League. Ce calme devant le but ? Ça ne s’apprend pas. » …

SW pour SOFOOT.com