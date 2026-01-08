 Aller au contenu principal
Éli Junior Kroupi adoubé par une ancienne star de Premier League
information fournie par So Foot 08/01/2026 à 11:05

Vrai reconnaît vrai. Alors qu ‘Éli Junior Kroupi continue d’enflammer l’Angleterre après avoir inscrit son septième but en Premier League ce mercredi contre Tottenham (victoire 3-2 de Bournemouth), un certain Daniel Sturridge n’a pas tari d’éloges au sujet de la pépite des Cherries .

Sur X, le plus fidèle patient des infirmeries anglaises s’est montré impressionné par les performances de l’attaquant formé au FC Lorient : « Non… Eli Kroupi est clinique. À 19 ans, il est déjà l’un des meilleurs finisseurs de Premier League. Ce calme devant le but ? Ça ne s’apprend pas. »

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
