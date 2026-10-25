Eli Junior Kroupi a tranché concernant sa nationalité sportive

Trois propositions pour un seul choix. Actuellement blessé, Eli Junior Kroupi a tranché concernant sa nationalité sportive comme il l’a expliqué lors d’une interview accordée à DAZN. Passé par toutes les équipes jeunes possibles en France, l’avant-centre de Bournemouth a donc choisi de représenter la France chez les A .

Le Portugal déjà décliné en mai 2026

Né à Lorient, le buteur de 20 ans était éligible pour jouer avec la Côte d’Ivoire , comme son père et avec le Portugal de par la nationalité de sa mère et de sa grand-mère. Mais c’est bien avec le maillot frappé du Coq qu’Eli Junior Kroupi voit l’avenir . « On s’est tous mis d’accord. J’ai toujours joué avec les équipes de jeunes pour l’équipe de France, je suis né en France et ai commencé le foot en France donc je ne me vois pas aller dans une culture que je ne connais pas. Donc forcément, l’équipe de France c’est l’objectif », a-t-il simplement expliqué.…

LB pour SOFOOT.com