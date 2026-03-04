 Aller au contenu principal
Eleni Rittmann : « Quand on joue au foot en étant une femme, on est attaquée de tous les côtés »
information fournie par So Foot 04/03/2026 à 09:43

Eleni Rittmann : « Quand on joue au foot en étant une femme, on est attaquée de tous les côtés »

Eleni Rittmann : « Quand on joue au foot en étant une femme, on est attaquée de tous les côtés »

En Autriche, un ancien arbitre suisse de haut niveau, employé par le club du Rheindorf Altach, a été reconnu coupable d'avoir installé plusieurs caméras dans les vestiaires et les douches de l'équipe féminine. Après sa condamnation à sept mois de prison avec sursis et à des petites amendes, Eleni Rittmann a tenu à prendre la parole. La joueuse aujourd'hui à Thonon Évian Grand Genève fait partie des victimes et souhaite que son témoignage sensibilise sur ces dérives dans le foot féminin.

Comment raconterais-tu cette affaire aujourd’hui, avec tes mots ?

Je la décrirais comme une histoire dégoûtante pour le football féminin. Mais ce n’est pas le seul cas, cela arrive tout le temps. C’est le seul dont on parle, parce que dans tous les autres, les victimes ne parlent pas, puisque le club, la police, tout le monde dit aux victimes de ne pas en parler. Les joueuses ont peur de parler.…

Propos recueillis par Adrien Radulovic pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
