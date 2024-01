Électricité : pourquoi la hausse des tarifs sera plus importante pour certains Français ?

C'est une subtilité qui n'a pas échappé à tout le monde. Dimanche soir, annonçant au journal télévisé de 20 heures de TFI la hausse à venir des tarifs de l'électricité, Bruno Le Maire explique qu'elle serait contenue sous les 10 % pour « 97 % des Français ». Il en reste donc 3 %. Qui sont-ils ? Des privilégiés ? Des resquilleurs ? Pas tout à fait. Cette frange restante des utilisateurs d'électricité est abonnée au tarif Tempo d'EDF. Ils ont été mieux protégés durant la crise énergétique par le bouclier tarifaire instauré par le gouvernement. Comme par un retour de bâton, la fin de ce bouclier les frappe donc plus que les autres, abonnés au tarif de base, à hauteur de 10,1 %.

Une autre frange de consommateurs subit aussi plus durement la fin du bouclier. Il s'agit des abonnés au tarif « heures creuses ». Pour eux, ainsi que l'a annoncé le ministre de l'Économie, la hausse sera de 9,8 %, contre 8,6 % pour les abonnés au tarif de base d'EDF. Là encore, les bénéficiaires de l'option « heures creuses » avaient bénéficié d'une protection plus importante du bouclier. La logique de ce choix budgétaire est énergétique : par ce tarif, qui les incite à consommer moins quand la situation est tendue, ils participent à la régulation du système électrique. Lorsque le froid envahit le pays ou lorsque les éoliennes fournissent moins d'énergie à cause d'un vent en berne, ils allègent la demande globale