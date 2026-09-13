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Elections en Suède: la gauche en tête, l'extrême droite recule
information fournie par AFP 13/09/2026 à 22:00
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Une personne vote aux élections législatives en Suède, le 12 septembre 2026 à Nacka, dans le comté de Stockholm ( AFP / Jonathan NACKSTRAND )

Une personne vote aux élections législatives en Suède, le 12 septembre 2026 à Nacka, dans le comté de Stockholm ( AFP / Jonathan NACKSTRAND )

La gauche était en tête dimanche en Suède et pourrait revenir au pouvoir au terme de législatives très disputées, marquées selon les sondages de sortie des urnes par un recul de l'extrême droite.

Selon la télévision publique SVT, les partis de gauche sont crédités de 51,3% des suffrages contre 46,8% pour l'alliance entre la droite et l'extrême droite.

Ces estimations sont encore très préliminaires - la Suède est coutumière des longues soirées électorales à rebondissements.

Mais elles ont été accueillies par des cris de joie à la soirée électorale de la candidate sociale-démocrate Magdalena Andersson.

Cette femme de 59 ans au caractère bien trempé, rêve d'un retour à la tête du gouvernement depuis qu'elle a été chassée au pouvoir en 2022.

Dès l'annonce des résultats, ses partisans ont commencé à s'enlacer tout sourire, en buvant leur coupe de champagne, ou une bière.

Nul doute: Magnus Bjerg Sturm, croisé par l'AFP à cet événement électoral "est très heureux". Et tout particulièrement en raison du score de l'extrême droite.

C'est une des surprises de la soirée.

Selon ces estimations provisoires, les Démocrates de Suède, jusque-là deuxième formation politique du pays, reculeraient pour la première fois depuis leur entrée au Parlement, en 2010.

Le come-back de "Magda"?

Magdalena Andersson, à Stockholm, le 5 septembre 2026 ( TT News Agency / Jonathan NACKSTRAND )

Magdalena Andersson, à Stockholm, le 5 septembre 2026 ( TT News Agency / Jonathan NACKSTRAND )

La Suède va-t-elle assister au come-back de "Magda", comme on la surnomme dans ce pays nordique?

C'est ce qu'il faudra déterminer au cours des prochaines semaines - et pour elle le plus dur reste probablement à venir.

Car contrairement à la droite, le bloc de gauche est extrêmement morcelé, composé de partis (du centre à l'extrême gauche) qui ont du mal à s'entendre.

"Cela va prendre pas mal de temps, ils ne vont pas tomber d'accord tout de suite", prédit Anders Sannerstedt, de l'Université de Lund à l'AFP.

"La situation s'annonce difficile", concède Emilia Wikström Melin, depuis la soirée électorale sociale-démocrate.

"Mais j'ai pleinement confiance en Magdalena: c'est une négociatrice chevronnée et elle a un plan pour que cela fonctionne", assure la quadragénaire.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, à Landskrona (Suède), le 13 septembre 2026 ( TT NEWS AGENCY / Claudio BRESCIANI )

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, à Landskrona (Suède), le 13 septembre 2026 ( TT NEWS AGENCY / Claudio BRESCIANI )

Les équipes de l'actuel Premier ministre conservateur, Ulf Kristersson, misent sur l'inverse.

"Même s'ils gagnent, ils auront du mal à former un gouvernement", veut croire Oliver Andersson, membre des Jeunes du Parti modéré, auprès de l'AFP.

Cela pourrait d'ailleurs encourager le Premier ministre sortant Ulf Kristersson, 62 ans, à attendre avant de concéder la défaite de son camp.

Dans un entretien à l'AFP à quelques jours, le dirigeant suédois plaidait pour obtenir quatre ans de plus pour "rendre à la Suède sa grandeur" - un clin d'oeil à la célèbre formule du président américain Donald Trump.

"Autrefois, nous étions surtout connus pour nos fusillades et nos meurtres quotidiens. Aujourd'hui, nous sommes reconnus pour nos entrepreneurs à la réussite fulgurante", a plaidé le conservateur, défendant son bilan de fermeté sur l'immigration et de lutte contre la criminalité. Deux axes majeurs de son mandat.

ABBA a le coeur à gauche

De longs mois durant, sa coalition gouvernementale, constituée en 2022 et alliée avec l'extrême droite au Parlement, était donnée perdante face au bloc de gauche. Mais des enquêtes d'opinions récentes lui ont donné quelques raisons d'espérer.

Un des principaux arguments de l'opposition contre sa candidature? L'entrée de l'extrême droite au gouvernement.

Ulf Kristersson s'est engagé à faire entrer les Démocrates de Suède dans son gouvernement en cas de victoire aux législatives.

Cette question a mobilisé certaines des personnalités les plus connues de Suède.

A commencer par Benny Andersson, un des membres du cultissime groupe ABBA, qui a revisité dimanche leur tube "Mamma Mia" pour rallier la candidate du bloc de gauche.

"Mag-da-le-na!", a entonné le compositeur suédois depuis le siège du Parti social-démocrate, face aux applaudissements de la foule.

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1 commentaire

  • 16:56

    Voilà exactement le choix que nous devons absolument éviter lors des prochaines présidentielles en France !

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