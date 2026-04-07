El Haïry veut un contrôle des antécédents pour toutes les professions en contact avec les enfants

La haute-commissaire à l'Enfance Sarah El Haïry à Nantes le 14 janvier 2026 ( AFP / Loic VENANCE )

La haute-commissaire à l'Enfance Sarah El Haïry a plaidé mardi pour un contrôle systématique des antécédents de toutes les personnes exerçant une activité au contact d’enfants, tous secteurs confondus.

Interrogée sur France 2 sur le scandale du périscolaire à Paris, elle a appelé à "redoubler d'efforts sur les contrôles (...) d'antécédents judiciaires" et "croire les enfants, croire les parents, et aller chercher la responsabilité de ceux qui savaient et ont été alertés".

Depuis le début de l'année, 31 animateurs de périscolaire dans les écoles parisiennes ont été suspendus pour suspicions de violences sexuelles.

"Il y a du tabou, il y a du silence. Comment le briser ? En contrôlant de manière plus ferme, mais surtout en allant chercher la responsabilité de ceux qui ont été témoins, ceux qui ont vu, ceux qui ont su", a poursuivi la haute-commissaire.

"Dans le périscolaire, comme dans d'autres secteurs, la culture, le sport, le baby-sitting, les prédateurs vont là où il y a les enfants", a-t-elle souligné. "Les prédateurs se déplacent. Il faut que les contrôles soient uniques, généralisés et harmonisés partout."

Elle appelle à une "généralisation" et une "harmonisation des contrôles" des antécédents judiciaires, qu'elle souhaite voir intégrée dans le projet de loi sur la protection des enfants que préparent la ministre des Familles Stéphanie Rist et le garde des Sceaux Gérald Darmanin.

Depuis la généralisation en octobre de l'attestation d'honorabilité dans la Protection de l'enfance et la Petite enfance, près de 3.000 personnes ont été écartées de ces secteurs.

"Aujourd'hui, au sein de l'Aide sociale à l'enfance ou de la Petite enfance, la cantinière ou la dame qui fait le ménage est plus contrôlée que le chef de chorale dans une école de musique communale", a observé Mme El Haïry, citant aussi l'absence de contrôles pour "quelqu'un à la maison qui donne des cours de musique ou qui fait du babysitting".