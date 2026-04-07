Nouvelle grève des médecins en Angleterre, la 15e en près de trois ans

Des médecins résidents tiennent un piquet de grève devant l'hôpital St Thomas, dans le centre de Londres, le 7 avril 2026 ( AFP / Henry Nicholls )

Des milliers de médecins résidents anglais, comparables aux internes en France, ont débuté mardi une nouvelle grève de six jours, la 15e en trois ans, pour réclamer des hausses de salaires.

La grève de ces professionnels, qui constituent un peu moins de la moitié des médecins du service de santé public britannique (NHS) en Angleterre, a débuté à 07H00 heure locale (06H00 GMT).

Elle intervient après l'échec de négociations le mois dernier avec le gouvernement travailliste de Keir Starmer.

Le gouvernement proposait une augmentation moyenne de 4,9% du salaire de base entre 2026 et 2027, une hausse jugée insuffisante au regard de l'inflation par leur syndicat, la British Medical Association (BMA).

Depuis mars 2023, les médecins résidents et consultants - plus expérimentés - ont enchaîné les grèves pour demander des revalorisations salariales.

Le ministre de la Santé, Wes Streeting, a condamné cette grève, affirmant mardi sur la BBC que les médecins avaient été les "grands gagnants de l'ensemble de la fonction publique" en matière d'augmentations salariales.

Il a rappelé qu'ils avaient obtenu une augmentation de 28,9% sur trois ans à la suite de précédents mouvements sociaux.

Il a également accusé le syndicat de se précipiter vers une grève malgré la précédente hausse salariale qualifiée d'"énorme", ajoutant que ce mouvement coûterait 300 millions de livres (344 millions d'euros) au NHS.

Le gouvernement a répété à plusieurs reprises qu'il lui était impossible de répondre aux revendications de la BMA, compte tenu de la situation économique du pays.