Eh non, Willian Pacho ne s'est pas excusé pour son CSC contre l'OM

Pacho pas si chaud… Ce jeudi, le nouveau patron de la défense du PSG Willian Pacho a donné l’avantage à l’OM d’un but contre son camp le temps de quelques minutes avant que son équipe ne revienne au score (2-2) puis l’emporte suite à une séance de tirs au but maîtrisée par Lucas Chevalier. Sur X, un compte certifié répondant au nom du joueur a partagé des excuses : « Désolé pour mon erreur sur le but de Marseille » suivies de « Content qu’on ait réussi à gagner ce trophée » .

Jusqu’ici, rien de troublant dans une époque où chaque joueur s’excuse pour une passe ratée ou un carton jaune. Les supporters du club parisien se sont même fendus de messages de soutien sous la publication. Mais selon la page Instagram Paris No Limit , ce n’est pas le joueur équatorien qui se cacherait derrière ce profil pourtant réaliste .…

SW pour SOFOOT.com